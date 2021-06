Langweid

vor 33 Min.

Langweider Lechmuseum öffnet wieder mit überarbeitetem Lehrpfad

Plus Monatelang musste das Lechmuseum in Langweid geschlossen bleiben. Nun öffnet es wieder. Dabei wurde während dieser Zeit so manches erneuert.

Nach vielen Monaten coronabedingter Pause öffnet das Lechmuseum Bayern in Langweid wieder für Besucherinnen und Besucher. Die erste Gelegenheit zu einem Besuch dort bietet sich am Sonntag, 4. Juli. Anschließend ist das Lechmuseum wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich, also an jedem ersten Sonntag im Monat zwischen 10 und 18 Uhr. Die Besucher erwartet dort auch so manches Neue.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen