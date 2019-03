Lechbäck: Bei den Beschäftigen fließen am letzten Tag die Tränen

Plus Drei Monate nach dem Aus der Gersthofer Backbetriebe kommt jetzt das offizielle Ende für die Verkäuferinnen des früheren Filialnetzes im Großraum Augsburg.

Den etwa 80 Beschäftigten der früheren Lechbäck-Filialen dürfte es wie Hohn vorkommen: Noch immer ist die Homepage des Unternehmens im Netz. Und noch immer werden online Bäckermeister und Gesellen gesucht – obwohl der Betrieb längst eingestellt ist.. Bewerbern wird ein Arbeitsplatz mit „Zukunftsstellung“ und „leistungsgerechter Vergütung“ versprochen. Tatsächlich hingen die meisten Mitarbeiter, die überwiegend im Verkauf angestellt waren, lange in der Luft. Jetzt kam das offizielle Ende. Betriebsrätin Sabine Bishop war danach emotional am Boden zerstört: „Bei mir sind viele Tränen geflossen.“

Obwohl die Lechbäck-Pleite schon im Dezember feststand, wurde erst Anfang März der Antrag auf Insolvenzeröffnung bei Lechbäck gestellt. Wegen eines Formfehlers des Insolvenzverwalters, so Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, vergingen weitere Wochen – sie bedeuteten eine Hängepartie für die Beschäftigten. In dieser Woche wurde der Sozialplan abgesegnet und die Kündigungen unterschrieben.

Mit einer Mahnwache protestierten die Mitarbeiter gegen die Schließung. Bild: Marcus Merk

Im Dezember 2018 wurde Insolvenz angemeldet

Die Abwicklung des Betriebs, in den sie viel Herzblut gesteckt hatte, empfindet sie als unbefriedigend und traurig. Bishop: „Gerade unter den älteren Kollegen gibt es viele Schicksale.“ Sabine Bishop gehörte zu den Frauen, die Lechbäck mitaufgebaut hatten. Seit 20 Jahren arbeitete sie für das Filialnetz, über das die Waren der Gersthofer Backbetriebe im Großraum Augsburg verkauft wurden. Sabine Bishop wurde Betriebsrätin, nachdem die Münchner Serafin-Gruppe 2016 eingestiegen war. Im Jahr darauf wurde nach Firmenangaben eine halbe Million Euro Verlust eingefahren. Dann flüchteten die Backbetriebe unter den Schutzschirm: Mit dem Sanierungsverfahren wurde versucht, Unternehmen und Arbeitsplätze zu halten. Doch der Plan scheiterte. Im Dezember 2018 wurde Insolvenz angemeldet. Tage darauf dann die Hiobsbotschaft: Der Insolvenzverwalter stellt den Betrieb ein. Die Öfen bleiben aus. Kurz vor Weihnachten stimmte die Mehrheit der Beschäftigten nach einigen lautstarken Protesten und Kundgebungen dem Sozialplan zu. Sie nahmen damit auch das Angebot des Gesellschafters Philipp Haindl an, der einen freiwilligen Sondertopf von über 1,5 Millionen Euro zugesichert hatte. Daraus wurden der Dezember-Lohn, Weihnachtsgelder und Abfindungen ausgezahlt. Weiteres Geld wurde zugesichert, damit sich „Härtefälle“ weiter qualifizieren können. Zusätzlich versprach Gesellschafter Philipp Haindl 200 000 Euro für die betroffenen Mitarbeiter der 24 Lechbäck-Filialen sowie den Werksverkauf am Produktionssitz in Gersthofen. Abfindungen aus dem Geld können vermutlich erst ausgezahlt werden, wenn die Arbeitsverhältnisse mit Kündigungsfristen beendet sind – also erst im Juni.

Kurz vor Weihnachten stimmte die Mehrheit der Beschäftigten nach einigen lautstarken Protesten und Kundgebungen dem Sozialplan zu. Bild: Andreas Lode

Einige der ehemaligen Verkäuferinnen wollten nach dem Ende im Dezember nicht warten und hatten zwischenzeitlich einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Damit konnten sie auf Jobsuche gehen. So wie die ehemaligen Kollegen der Großbäckerei.

Hälfte der Angestellten hat einen neun Job

Etwas mehr als die Hälfte der rund 200 festangestellten Backbetriebe-Mitarbeiter sind zwischenzeitlich bei neuen Arbeitgebern untergekommen. 113 sind es nach Auskunft der Agentur für Arbeit, die für die Betroffenen im Januar einen Aktionstag organisiert hatte. Wer wollte, konnte damals gleich Kontakte zu neuen Arbeitgebern knüpfen, die sich an dem Tag präsentierten. Die Leiterin der Agentur für Arbeit, Elsa Koller-Knedlik, hatte den Gersthofern Mut zugesprochen: „Es geht aufwärts. Die Arbeitswelt braucht neue Kräfte.“

Mit dem Sanierungsverfahren wurde versucht, Unternehmen und Arbeitsplätze zu halten. Doch der Plan scheiterte. Bild: Marcus Merk

Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sagt über die aktuelle Vermittlungsquote: „Das ist ein guter Wert. Aber es stecken so viele Schicksale mit so viel Lebenszeit dahinter.“ Damit schließt er auch die Mitarbeiter ein, die nur befristete Verträgen hatten, oder als Leiharbeiter bei den Backbetrieben beschäftigt waren. Einer von ihnen war Anastasios Karlis.

Der 52-Jährige hatte bei den Backbetrieben mehrere Jahre an einer langen Brotbackmaschine gearbeitet. Dann kam das plötzliche Aus – das Ende des Traditionsunternehmens traf ihn so überraschend wie die anderen der rund 400 Angestellten, die teilweise schon seit Jahrzehnten für die Gersthofer gearbeitet hatten. Karlis meldete sich bei der Agentur für Arbeit. Ihm seien Stellen bei anderen Leihfirmen angeboten worden, unter anderem in Sachsen. Doch ein Wohnortwechsel kam für Karlis nicht in Frage. Er machte sich deshalb selbst auf die Suche nach einer neuen Anstellung.

Über einen Freund kam er zum Anhängerhersteller Humbaur in Gersthofen. Karlis sagt: „Ich bin glücklich, etwas in der Stadt gefunden zu haben.“ Das Ende der Großbäckerei wurde zu einem Glücksfall – Anastasios Karlis verdient jetzt besser.

