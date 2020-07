vor 49 Min.

Lechübergang wird im Herbst gesperrt

Die Bauernstraße und Kanalstraße werden saniert

Voraussichtlich im Oktober wird die Ortsdurchfahrt Gersthofen in Richtung Lechübergang für zwei bis drei Wochen gesperrt. Grund ist eine Sanierung der Bauernstraße und Kanalstraße bis nach dem Lechkanal.

Das staatliche Bauamt lässt den den maroden Straßenbelag erneuern. Verkehrsteilnehmer, die über den Lech wollen, müssen über die Autobahn oder die Lechbrücke bei Langweid ausweichen.

Offen ist noch, ob das Bauamt im Zuge der Sanierung den Wunsch der Stadt nach einem Schutzstreifen für Fahrradfahrer erfüllt. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses unterstrichen mehrere Redner dieses Anliegen, über welches das Landratsamt entscheiden muss. Bürgermeister Michael Wörle: „Wir brauchen eine vernünftige Radverbindung in die Innenstadt.“

Der Rathauschef wies allerdings auch darauf hin, dass der Fahrradstreifen den Verlust von Parkplätzen in der Bauernstraße bedeuten würde. Sandra Meitinger (CSU) regte an, im Zuge des neuen Straßenbelags auch die Begrünung in Teilen der Bauernstraße in Angriff zu nehmen. Diese hatte der Planungsausschuss erst jüngst beschlossen, um den Straßenzug ansprechender zu gestalten. (cf)

