vor 17 Min.

Lindenstraße: Wandert die Feuerwehr gen Lettenbach?

Die Gemeinde Diedorf und Familie Rittel stehen vor der Einigung. Nun gibt es eine neue Idee. Was in der Diedorfer Lindenstraße geplant ist.

Von Jana Tallevi

Einfamilienhäuser, Geschosswohnungsbau, ein Hofladen, eine Pensionspferdehaltung und eventuell sogar ein neues Feuerwehrhaus: So könnte sich die Lindenstraße auf dem Abschnitt zwischen Diedorf und Lettenbach in Zukunft entwickeln. Alle diese Optionen zumindest finden sich im neuen Vorschlag für den Bebauungsplan, dem der Gemeinderat Diedorf auf seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat.

Neu dabei ist, dass auf der nordöstlichen Straßenseite eine Gemeindefläche direkt im Anschluss an die bereits bestehende Bebauung das Grundstück für ein neues Feuerwehrhaus werden könnte. Die Fläche war bislang als Sonderfläche für eine Kita vermerkt. Nun hat das Stadtplanungsbüro Opla von Werner Dehm nachgerechnet. Auf gut 3000 Quadratmetern, die der Gemeinde Diedorf bereits gehören, hätte ein neues Feuerwehrhaus genau Platz, so Dehm.

Was wird aus dem Diedorfer Feuerwehrhaus?

Der Vorschlag kommt von der SPD-Fraktion. „Wir haben das mal vorgedacht. Deswegen ist ja noch nichts entschieden“, so SPD-Markträtin Maria Prues. In Diedorf wird aktuell über eine Vergrößerung oder Sanierung des Feuerwehrhauses gesprochen, das sich ein paar hundert Meter weiter in Richtung Ortsmitte befindet. Auch ein kompletter Neubau ist im Gespräch.

Weitaus umfangreicher waren in den vergangenen Monaten die Verhandlungen mit der Landwirtsfamilie Alois Rittel, die auf der südwestlichen Straßenseite, wie mehrfach berichtet, eine Pensionspferdehaltung für 25 Tiere mit Stall und Koppeln, ein Betriebsleiterhaus und eine Direktvermarktung, also einen Hofladen, einrichten will. Mindestens 15 Mal habe man sich getroffen, berichtete Werner Dehm auf der Sitzung. Nun sei man endlich zu einem Kompromiss gekommen: Ganz im Westen soll das Seniorenzentrum demnach in drei Bauzeilen in Form von Viertelkreisen stilistisch vergrößert werden. Hier soll Geschosswohnungsbau, auch Sozialwohnungen, entstehen. Praktisch direkt im Anschluss könnte der Direktvermarktungsladen entstehen. Dann folgen die Pferdekoppeln sowie das lang gezogene Stallgebäude und eine Maschinenhalle. Die Betriebsleiterwohnung soll im hinteren Bereich des Grundstücks in Richtung Wald entstehen. Das Anwesen wird dann durch eine Grünzeile von den zwei Reihen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern getrennt, die auf dem Grundstück der Gärtnerei Wörner gebaut werden könnten. Auch auf der nordöstlichen Straßenseite sind weitere Einfamilienhäuser in Verlängerung von Lettenbach und Diedorf geplant.

Die Zeit drängt: Pläne zur Lindenstraße werden konkret

Der Trick bei der gemeinsamen Planung: Die Gemeinde Diedorf, und Alois Rittel wollen sich gegenseitig so absichern, dass allein diese Planung verwirklicht werden kann – falls ihr der Gemeinderat zustimmt. „Da gibt es keinen Spielraum für irgendwelche Überraschungen“, so Dehm. Über eine bei einem Notar hinterlegte Treuhanderklärung will und soll Alois Rittel demnach erklären, dass er einerseits seine Flächen für den Wohnungsbau in Diedorf zur Verfügung stellt und andererseits seinen Bauantrag auf eine Rindermast, das ursprüngliche Projekt an dieser Stelle, zurücknimmt, falls dem Bebauungsplan in dieser Form zugestimmt wird.

Der Anwalt der Gemeinde, Simon Bulla, wies darauf hin, dass das Landratsamt in die Planung einbezogen sei und sie für gut heiße. Zudem dränge die Zeit. Die Veränderungssperre an dieser Stelle gelte nur noch bis April 2020. Das Landratsamt hätte wiederholt darauf hingewiesen, dass es danach die Rindermast mit den Nebengebäuden sofort genehmigen würde – einige man sich bis dahin nicht anders.

Nicht zustimmen wollten dem Plan unter anderem die Grünen. Das Ziel der örtlichen Trennung der beiden Ortsteile Diedorf und Lettenbach und des Erhalts einer Frischluftschneise sei am Ende faktisch nicht mehr gegeben. Mit zehn zu sechs Stimmen nahm der Gemeinderat den Bebauungsplan schließlich an. Er wird demnächst öffentlich ausgelegt, die Bürger können sich dann dazu äußern.

