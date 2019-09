vor 51 Min.

Löschen, Retten, Helfen – die Feuerwehr fasziniert

So sieht es aus, wenn ein Auto aus 12 Metern Höhe ungebremst zu Boden kracht. Damit wollte die Gersthofer Wehr einen Frontalaufprall mit etwa 50 Stundenkilometern simulieren. Etwa 2000 Zuschauer waren am Wochenende bei den Aktionstagen der Gersthofer Feuerwehr.

An vielen Orten im Landkreis öffneten die Feuerwehren am Wochenende ihre Türen für Besucher. Die Welt der Retter beeindruckt Hunderte Zuschauer.

Von Philipp Kinne

Plötzlich kracht es aus auf dem Parkplatz der Gersthofer Feuerwehr. Aus zwölf Metern Höhe fällt ein alter Fiat Punto auf den Boden. Hunderte Zuschauer sehen fasziniert zu wie sich der Wagen beim Aufprall verformt. Die Aktion soll zeigen was passiert, wenn ein Auto mit 50 Stundenkilometern gegen eine Wand kracht. Schnell wird klar: Im Ernstfall wäre das sehr gefährlich geworden. Es sind Szenen wie diese, welche die knapp 2000 Zuschauer beim großen Aktionstag der Feuerwehr in Gersthofen in den Bann ziehen.

Einer der Zuschauer ist der vierjährige Ben. Zusammen mit seiner Familie sieht er sich auf dem Gelände der Wehr um. Er sei schon in einem der Einsatzfahrzeuge gesessen, erzählt er stolz. Nun sei klar: „Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehr-Chef“, sagt der Bub. Auch Bens Mutter Sophie Kircheis freut sich über die vielen Mitmachaktionen beim Blaulichttag. „Für Kinder ist das hier ein Traum“, sagt sie. Doch nicht nur sie kommen auf ihre Kosten. Für Alexander Schmid sind die Drohnen der BRK-Rettungsstaffel ein Höhepunkt. Er ist zusammen mit seinen beiden Kindern und seiner Frau unterwegs. Die Drohnen schwirren über das Gelände. Im Ernstfall dienen sie zur besseren Einschätzung von Gefahrenlagen.

Auch Polizei und THW sind beim Aktionstag in Gersthofen

Neben dem BRK waren am Sonntagnachmittag auch Polizei, Verkehrswacht, Wasserwacht und das THW mit Fahrzeugen oder Infoständen beim Aktionstag vertreten. Doch nicht nur in Gersthofen war am Wochenende viel rund ums Thema Blaulicht geboten. Im ganzen Landkreis öffneten die Wehren ihre Türen für Besucher. Im Neusässer Ortsteil Hammel gab es außerdem eine groß angelegte Feuerwehrübung mit rund 100 Aktiven.

Mit dabei waren Einsatzkräfte aller neun Feuerwehren der Neusässer Ortsteile. Das Szenario: Auf dem Gelände der Firma Kugelmann in Hamlar hat sich eine Person unter einem Gabelstapler eingeklemmt. Beim Anlassen des Fahrzeugs kam es zu einer Verpuffung. Die Einsatzkräfte mussten die verletzten Bergen und den Verpuffungsbrand löschen. „Es hat alles gut funktioniert“, sagt Benedikt Schwarz, Kommandant der Wehr in Hammel. Aber war das Szenario realistisch? „In Wirklichkeit wären es wahrscheinlicher weniger Einsatzkräfte vor Ort gewesen“, sagt Schwarz.

Was macht die Arbeit bei der Feuerwehr mit einem?

Bei der Übung beteiligt war auch Christian Kannler, Kommandant der Feuerwehr in Neusäß. Besonders stolz ist er auf den Zusammenhalt der vielen Freiwilligen bei gemeinsamen Einsätzen. Das mache für ihn die Faszination an der Wehr aus. Seit 25 Jahren schon ist der 39-jährige Neusässer bei der Feuerwehr. Seine prägendsten Erfahrungen in all den Jahren? „Der Einsatz zum Pfingsthochwasser in Augsburg“, sagt Kannler. Damals, vor 20 Jahren, wurde nach einem Dammbruch an der Wertach ein ganzes Wohngebiet von schmutzig-braunen Wassermassen überrascht und überflutet. Für Kannler war es einer von vielen größeren Einsätzen in seinem Leben als Feuerwehrmann.

Auch im Neusäßer Ortsteil Hammel rückten die Feuerwehrleute zur Schauübung aus. Etwa 100 Freiwillige waren im Einsatz. Bild: Andreas Lode

Auch Benedikt Schwarz sind einige Großeinsätze in prägender Erinnerung geblieben. „Manches macht einem schon lange zu schaffen“, sagt der Kommandant der Wehr in Hammel. So wie der Einsatz bei einem Firmenfest vor einigen Jahren. Dort hatte sich ein Tor gelöst. Es krachte auf einen zweijährigen Bub, der dabei starb. „Das traf uns völlig unvorbereitet“, sagt der Feuerwehrmann. Solch tragische Einsätze gebe es aber zum Glück selten, sagt Schwarz. „Am meisten Spaß macht es, wenn man jemanden helfen kann“. Das seien oft auch kleinere Dinge, wie ein vollgelaufener Keller. Dabei erlebe man große Dankbarkeit der Betroffenen. „Nach solchen Einsätzen weiß man, warum man das alles überhaupt macht“, sagt Schwarz.

