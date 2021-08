Freie Wähler informieren sich über Baumaßnahmen in Meitingen

Welche Bauvorhaben werden in Meitingen realisiert? Die Freien Wähler sahen sich bei einer Radtour jeweils vor Ort um. Worüber sie dabei auch diskutierten.

Ihre alljährliche Fraktions-Radtour haben die Marktgemeinderäte der Freien Wähler Meitingen trotz der derzeitigen, stündlich wechselnden Wetterkapriolen durchgeführt. Unter dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, höchstens schlechte Kleidung“ machten sich die Gemeinderäte unter der Leitung des Dritten Bürgermeisters Rudolf Helfert und des Fraktionsvorsitzenden Robert Hecht auf Zweirädern auf den Weg durch die Marktgemeinde. Vor Ort wurden jeweils unterschiedliche Bereiche behandelt.

Der Startschuss fiel im Kernort Meitingen, wo der „Fiakerpark“ an der Grundschule und dessen Umfeld besichtigt wurden, um sich ein Bild über einen bevorstehenden Erweiterungsbau für das Schulgebäude zu machen. Aber nicht nur in Meitingen sondern auch in Erlingen und Herbertshofen wurden Erweiterungsmöglichkeiten für Schule und Kindergarten vor Ort in Augenschein genommen. Ebenso wurde die neu entstehende Waldfläche westlich der B2 im Wasserschutzgebiet anvisiert, bevor über eine Lösung des Fußweges bei der Einfahrt zum Supermarkt Lidl diskutiert wurde.

Abstecher für Meitinger auch nach Westendorf

Der Baufortschritt beim Haus der Musik sowie der Kindergartenneubau an der Hauptstraße waren weitere Haltepunkte. Auch die neu geplante Gewerbefläche im benachbarten Westendorf östlich der B2 war ein Ziel der Radtour. Abschließend wurden bei einer Einkehr im Gasthof „Neue Post“ die gewonnenen Eindrücke, die Erfolge bereits ausgeführter Objekte und die in naher Zukunft auf die Marktgemeinde zukommenden Projekte und Planungen in geselliger Runde behandelt und diskutiert.

