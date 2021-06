Meitingen

vor 35 Min.

Staatsanwältin fordert über fünf Jahre Gefängnis für Ex-Lechstahl-Manager

Ex-Lechstahl-Manager sollen Schmiergelder für neue Aufträge kassiert haben. In Augsburg läuft nun der Prozess.

Plus Hunderttausende Euro an Schmiergeld sollen an einen ehemaligen Lechstahl-Chef geflossen sein. Nun fordert die Augsburger Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für alle Angeklagten.

Von Philipp Kinne

Über Jahre hinweg soll ein ehemaliger Manager des Meitinger Stahlriesen Lechstahl Hundertausende Euro an Schmiergeld kassiert haben. Nach monatelanger Verhandlung vor dem Augsburger Landgericht sieht die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe als bewiesen an. Staatsanwältin Nazanin Mozaffari fordert lange Haftstrafen für alle Beteiligten. Sie sagt: "Die Angeklagten haben Lechstahl als Selbstbedienungsladen gesehen."

Themen folgen