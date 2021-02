12:11 Uhr

Meitinger Kindergärten stellen sich im Video vor

Das Haus für Kinder in Erlingen ist eine der acht gemeindlichen Einrichtungen, in denen die Meitinger Kinder betreut werden.

In acht Einrichtungen werden in Meitingen Kinder betreut. Da ein Tag der offenen Tür derzeit nicht möglich ist, stellen sich Krippen und Kitas per Video vor.

Von Gunter Oley

Das Jahr ist gerade mal einen Monat alt, doch die Kinderkrippen und Kindergärten in Meitingen sind schon mit der Vorbereitung des Kita-Jahres 2021/2022 befasst. Aufgrund der Corona-Bedingungen können sich diesmal Kinder und Eltern nicht vor Ort bei einem Tag der offenen Tür in den Einrichtungen umschauen. Das geht nun aber per Video, informiert die Marktgemeinde.

Für das kommende Betreuungsjahr sind in den gemeindlichen Einrichtungen in Meitingen die Vorbereitungen angelaufen. Alle Eltern, deren Kinder ab September 2021 eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten besuchen sollen, waren aufgerufen, sie bis zum 31. Januar anzumelden. Insgesamt sind es derzeit acht Betreuungseinrichtungen, davon sind drei in einem der Ortsteile von Meitingen.

Videos der Kitas und Krippen von Meitingen

Einen anderen Weg als sonst üblich gehen die Verantwortlichen, um Räume und Konzepte von Krippen, Kindergärten und der schulischen Betreuungseinrichtungen mit Hort und Mittagsbetreuung vorzustellen, informiert die Marktgemeinde. Ende des vergangenen Jahres wurden in den acht Einrichtungen Filme gedreht. Diese sind nun über die Homepage der Kommune unter www.meitingen.de/kinderbetreuung im Beitrag "Schau mal rein" zu erreichen.

So wird den Eltern anstelle eines sonst üblichen Tags der offenen Tür online eine Möglichkeit geboten, sich von der jeweiligen Einrichtung ein Bild zu machen. "Diese Zeit braucht neue Ideen", freut sich Bürgermeister Michael Higl über diesen Vorschlag, der aus den Reihen der Kita-Leiterinnen kam. Jede der acht Einrichtungen ist mit einem eigenen Beitrag vertreten.

Formulare für die Anmeldung in einer Kita gibt es auf der Homepage

Auf der Homepage finden außerdem Eltern, die ihr Kind noch für eine gemeindliche Einrichtung anmelden möchten, auch die dafür erforderlichen Formulare.

