Menschenkette für den Erhalt des Meitinger Lohwaldes

Auf dieser Fläche im Lohwald möchten die Lechstahlwerke in Meitingen ihren Betrieb ausweiten. Im Vordergrund der Schlackeberg.

Mit einer Menschenkette will das Bannwald-Bündnis Unterer Lech am Sonntag für den Erhalt des geschützten Lohwaldes in Meitingen demonstrieren.

Von Gunter Oley

Bürgerinitiativen und Umweltschützer wollen am Sonntag gegen die Pläne der Lech-Stahlwerke protestieren, einen Teil des Lohwaldes südlich von Meitingen für eine Werkserweiterung zu roden.

Nach Angaben des Bannwald-Bündnisses Unterer Lech soll am Sonntag, 28. Februar, ab 14 Uhr eine Menschenkette am südwestlichen Waldrand formiert werden. Anwohner und Naturschützer wollen damit für den Erhalt des geschützten Lohwaldes und gegen immer mehr Belastungen der Region durch die Schwerindustrie demonstrieren.

