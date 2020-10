vor 20 Min.

Mit dem Big Mama gibt es am Dinkelscherber Marktplatz wieder eine Kneipe

Diana, Michelle und Andrea Springer (von links) im neuen "Big Mama" am Dinkelscherber Marktplatz. Eröffnet wird die Kneipe am Freitag, 23. Oktober.

Plus Mit dem Big Mama gibt es in Dinkelscherben bald eine neue Kneipe. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau und einer ihrer Töchter erfüllt sich Diana Springer damit einen Traum.

Es riecht frisch gestrichen. Noch steckt Big Mama im Umbau. In wenigen Tagen aber soll dort, am Marktplatz in Dinkelscherben, eine neue Kneipe öffnen. Big Mama, das ist nicht nur der Name der neuen Bar, sondern auch der Spitzname von Diana Springer. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau erfüllt sie sich einen Lebenstraum. Viele Dinkelscherber kennen die 41-Jährige bislang in einer anderen Rolle.

Die Einrichtung der neuen Kneipe erinnert etwas an ein amerikanisches Diner. Am großen Tresen findet sich ein Karomuster in Schwarz-Weiß. Auch die lange Eckbank im Gastraum haben Diana Springer und ihre Ehefrau Andrea so gestrichen. "Die vergangenen Wochen waren anstregend", sagt Springer. Den Großteil der Renovierung haben sie und ihre Familie übernommen. Seit März hatte die ehemalige Kneipe Drinks geschlossen. In der Zwischenzeit hat sich viel getan.

Big Mama in Dinkelscherben startetet in schwierigen Zeiten

"Wir haben alles ein bisschen heller und einladender gemacht", sagt Diana Springer. Am Eingangsbereich findet sich nun ein kleiner Bereich zum Tanzen. Sobald die Hygienebestimmungen das zulassen, ist auch Livemusik geplant. "Nach Corona legen wir richtig los", freut sich die neue Pächterin. Der Start ihrer neuen Kneipe fällt allerdings in eine Zeit, die für viele Gastronomen bereits zur Zerreißprobe wurde. Auch im Big Mama wird es in der Anfangszeit weniger Platz für Gäste geben. Dennoch ist Springer zuversichtlich. "Wir wissen, dass es eine schwierige Zeit ist, aber es ist machbar", ist sie sich sicher.

Bislang kennt man die 41-Jährige in Dinkelscherben vor allem als Pächterin des Kiosks im Dinkelscherber Freibad. Die Pommes, die dort der Renner sind, wird es auch im neuen "Big Mama" geben. Den Job im Freibad will Diana Springer auch in Zukunft nicht aufgeben. Unterstützt wird sie in ihrer Kneipe deshalb von Ehefrau Andrea und Tochter Michelle.

"Wir waren die beiden ersten Frauen, die hier geheiratet haben"

"Wir waren die beiden ersten Frauen, die hier geheiratet haben", erinnert sich Diana Springer. Gemeinsam mit der jüngsten ihrer vier Töchter und einem Enkel lebt das Ehepaar seit etwa sechs Jahren in Dinkelscherben. Mit der neuen Kneipe verwurzelt sich die Familie noch noch fester in der Marktgemeinde. Dabei sind die Springers in ihrem Leben schon viel herumgekommen. 15 Jahre lang arbeitete Diana Springer als Bedienung in der ehemaligen Wirtschaft Hohes Meer am Augsburger Fischertor. Später zog es sie zusammen mit ihrer heutigen Ehefrau, die lange als Lastwagenfahrerin arbeitete, und den Töchtern nach Ostfriesland. Aus gesundheitlichen Gründen wollte die Familie schließlich wieder zurück in die Heimat und landete schließlich in Dinkelscherben. "Es gefällt uns hier", sagt Diana Springer. Nun muss sich zeigen, wie die Dinkelscherber das neue Big Mama annehmen.

Das Big Mama ist eine Mischung aus Bistro, Bar und amerikanischem Diner

Was die Gäste erwartet, ist eine Mischung aus Bistro, Bar und amerikanischem Diner. Zu essen gibt es Hotdogs oder Burger. Geöffnet ist von Donnerstag bis Sonntag. Ansonsten haben sich die Springers eine Reihe von Specials für die Kneipe ausgedacht. So soll es zum Beispiel einen Karaokeabend oder eine 90er-Party geben. Wer mit dem Auto kommt, aber nicht mehr nach Hause fahren möchte, für den hat Diana Springer ein Taxi-Unternehmen organisiert, das am Wochenende bereitsteht. Geöffnet ist das Big Mama am Dinkelscherber Marktplatz ab Freitag, 23. Oktober. Die Eröffnungsfeier findet um 18 Uhr statt.

Noch unklar ist, was aus einem großem Raum im Keller der Kneipe wird. Weil in dem Gebäude vor einiger Zeit eine Bank war, findet sich dort ein großer Tresorraum - mit tonnenschwerer Stahltür. Noch steht der Raum leer. "Vielleicht können die Gäste da später einmal Dart spielen", sagt Diana Springer. Ihre Ehefrau hat eine ganz andere Idee: "Da sperren wir die Zechpreller ein", scherzt sie.

Das sind die Öffnungszeiten von Big Mama in Dinkelscherben

Donnerstag : 18 bis 0 Uhr



: 18 bis 0 Uhr Freitag und Samstag : 18 bis 3 Uhr



: 18 bis 3 Uhr Sonntag: 18 bis 0 Uhr



