vor 17 Min.

Motorradfahrer schwer verletzt

Er war wohl zu schnell in Welden unterwegs. Das rächte sich schmerzhaft.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Welden schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 20-jährige Motorradfahrer wurde in der Utzstraße in einer leichten Linkskurve an den rechten Fahrbahnrand gedrückt. Dadurch kam es zu einem Kontakt zwischen Vorderrad und Bordstein und im Anschluss stieß der Mann mit seinem Kopf gegen die Hausfassade direkt neben der Straße. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Von einer Fremdbeteiligung geht die Polizei nicht aus. Der Sachschaden wurde auf 750 Euro geschätzt. (kar)

