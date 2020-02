13:29 Uhr

Müdigkeit: 21-Jährige gerät in Biburg auf die Gegenspur

Müdigkeit am Steuer kann schnell zu Unfällen führen.

Bei einem Unfall zwischen Biburg und Horgau gerät eine junge Frau in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem 82-jährigen Opel-Fahrer.

Eine 21-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Donnerstag um 17.45 Uhr auf der Staatsstraße 2510 von Biburg in Richtung Horgau und geriet in einer lang gezogenen Rechtskurve kurz nach Ortsausgang Biburg auf die Gegenfahrbahn. Grund für den Fahrfehler war laut Polizei mangelnder Konzentration und Müdigkeit.

Ein entgegenkommender 82-jähriger Opel-Fahrer konnte eine seitliche Kollision trotz Ausweichen nach rechts nicht mehr vermeiden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)

