Nach Sturm Sabine: Stadträte beklagen vermüllte Ecken in Gersthofen

Plus Kaputte Bäume, verschmutzte Böschungen: Stadträte in Gersthofen beklagen, dass die Spuren von Sturm Sabine noch immer nicht beseitigt sind. Was sagt die Stadt?

Vor gut zwei Wochen fegte Sturm "Sabine" über die Region. Es war schulfrei, und obwohl der Orkan nicht so schlimm war wie befürchtet, hinterließ er Schäden und Spuren. Letztere beschäftigten nun die Stadträte in Gersthofen. Sie ärgern sich, weil ihnen das Aufräumen nach dem Sturm nicht schnell genug geht.

Josef Koller (W.I.R.) beklagte in der jüngsten Stadtratssitzung: „In Gersthofen fällt mir schon seit Längerem – auch schon vor dem Sturm ,Sabine’ – auf, dass die Böschungen und das Straßenbegleitgrün extrem vermüllt sind.“ Aktuell seien vor allem die Bereiche Thyssenstraße und Bauhof sowie der Verkehrsknoten Gersthofen Nord („Los-Angeles-Ring“) verschmutzt und verwahrlost. „Das schaut für mich momentan aus wie ein Vorort von Bangladesch“, so Koller. Er regte an: „Die Stadt könnte doch eine Säuberungsaktion ins Leben rufen und auch die Landwirte zum Mithelfen animieren.“ Denn diese seien ebenfalls betroffen, wenn der nicht beseitigte Müll und Schmutz auf ihre Felder geweht wird. „Und das Ganze landet dann am Ende in der Nahrung.“ Und die Mitarbeiter des Bauhofs, so Koller weiter, müssten ja freie Kapazitäten haben, nachdem heuer noch so gut wie kein Winterdienst erforderlich war.

Gersthofer Bauhof geht von Sturmschaden zu Sturmschaden

Dies sei bereits bekannt, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Mitarbeiter des Bauhofs arbeiten gerade Sturmschaden für Sturmschaden ab.“ Betroffen seien nicht nur die Thyssenstraße, sondern auch zum Teil der Hery-Park. „Zum Teil hat es in der Nähe des Bahnhofs Bäume umgelegt. Das sieht nicht schön aus, aber es geht keine Gefahr von den Bäumen aus.“

Allerdings sei die Lage komplizierter, als es den Anschein hat. „Einzelne Flächen in den genannten Bereichen gehören nicht der Stadt Gersthofen, sondern sind beispielsweise in der Verantwortung des Landkreises oder des Staatlichen Bauamtes.“ An diesen Stellen müssten diese Behörden für die Beseitigung sorgen. „Wir haben sie bereits informiert – auch diese arbeiten die Sturmschäden sukzessive ab.“

Gersthofer Loch gerodet

Rodung: Eine Veränderung gibt’s inzwischen auch im „Gersthofer Loch“: Nachdem die Stadt das 7000 Quadratmeter große Areals erworben hat, wird der Wildwuchs entfernt, der sich in den zehn Jahren, in welchem die „Potenzialfläche“ brachlag, angesiedelt hat. Es mussten eine Reihe von Büschen gerodet werden, die inzwischen bereits übermannshoch waren.

Hirblingen: Markus Brem (FW) erkundigte sich nach den Tiefbaumaßnahmen in der Raiffeisenstraße im Stadtteil Hirblingen. „Heuer waren dort doch Kanalbauarbeiten in diesem Gebiet geplant. Was ist daraus geworden?“ Diese seien zurückgestellt worden, um die Wasserleitungen vorzuziehen, erklärte Stadtbaumeister Roland Schmidt. „Deswegen wird es dort heuer keinen Kanalbau geben.“ Brem hakte indessen – nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der anstehenden Dorferneuerung Hirblingens – nach: „Wie ist der vorgesehene Straßenquerschnitt? Das, was in Batzenhofen passiert ist, darf sich in Hirblingen nicht wiederholen.“ Wie berichtet, wurde die Ortsdurchfahrt Batzenhofens vor gut sechs Jahren gegen den Willen vieler Anwohner zurückgebaut und umgestaltet.

Ist die Straße breit genug?

Und sie ist vielen Batzenhofern bis heute ein stetes Hindernis. So sei es kaum möglich, vorbeizufahren, wenn der Transporter beim Autohaus neue Wagen auslade und dafür auf der Straße stehe. Und wenn sich Busse und Landmaschinen oder Lastwagen auf der schmalen Fahrbahn begegnen, müssten sie auf den Gehsteig ausweichen. Roland Schmidt betonte: „Die Leitungen sollen so positioniert werden, dass nirgendwo der Straßendurchschnitt verschmälert werden muss.“ Die Verwaltung sei diesbezüglich auch eng mit dem Amt für ländliche Entwicklung im Gespräch, welches die Dorferneuerung in Hirblingen begleitet.