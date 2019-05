00:33 Uhr

Neues Feuerwehrauto bereit für den Dienst

Bei einem Gottesdienst wurde das Einsatzfahrzeug der Wehr in Dinkelscherben gesegnet

Von Günter Stauch

Mit Gottes Segen ist das neue Mehrzweckfahrzeug (MZF) der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelscherben offiziell in Dienst gestellt worden. Und das am Tag des Heiligen Florians, dem Schutzpatron der Feuerwehren.

Das alte Fahrzeug aus dem Jahr 1990 habe zwar gute Dienste geleistet, doch ein Neues sei dringend notwendig geworden, erklärte Bürgermeister Edgar Kalb: „Damals gab es noch keine so großen Anforderungen an die Kommunikationstechnik wie heute“, begründete der Rathauschef die 80 000 Euro teure Anschaffung. „Dass der Gemeinderat das seinerzeit einstimmig beschlossen hat, war mir sehr wichtig.“ Der junge Kommandant Josef Wenisch sah darin ein Zeichen der Wertschätzung. Kalb lobte die interkommunale Zusammenarbeit mit Gessertshausen, bei der man gemeinsam zwei baugleiche Kombis bestellt hatte: „Durch diese Form der Kooperation konnten wir ein Maximum an Zuschüssen vom Freistaat anstreben“, betonte er mit Blick auf den „optischen Hingucker“: Das MZF mit einem 120-Kilowatt-Antrieb und Platz für bis zu sieben Personen kann als Einsatzleitstelle ebenso genutzt werden wie für Reanimationseinsätze, Absperr- und Sicherungsdienste sowie als Transporter.

Der Abend war mit einem feierlichen Gottesdienst durch Pfarrer Martin Gall eingeleitet worden, dem sich ein kurzer Festumzug von der St.-Simpert-Kirche zum Gerätehaus an der Mödishoferstraße anschloss. Die Prozession von Fahnenabordnungen und Ehrengästen wurde von Glockengeläut und Musikvereinigung begleitet. Trotz Regen winkten etliche Zaungäste den zum Teil durchnässten Vorbeiziehenden zu. Der Geistliche hatte in seiner Predigt auf den kürzlichen Brand von Notre-Dame Bezug genommen und die vielfältigen Herausforderungen für die Floriansjünger aufgezählt, denen man sich mit Gottvertrauen stellen solle. „Ihr lasst Euch darauf ein, und das ist gut so“, lobte der Seelsorger und empfand das Nass von oben für den Feuerwehrdienst eher als Segen. Die von sechs Brandschützern vorgetragenen Fürbitten bezogen sich auf unvorhersehbare Gefahren für die Kollegen und schlossen auch Gedanken an die daheimgebliebenen Angehörigen ein. Unter den Klängen der örtlichen Musikvereinigung feierten die Feuerwehrmänner ihren Neuerwerb den ganzen Abend lang.

