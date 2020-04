vor 27 Min.

Neues Waisenhaus: Fleinhauserin hilft Notleidenden im Senegal

In zwei Jahren sammelt Inge Herz über 40 000 Euro für arme Dörfer in Afrika. So entstehen unter anderem ein Waisenhaus und eine Schule. Was noch geplant.

Von Philipp Kinne

40 Waisenkinder müssen nicht mehr auf dem Boden schlafen. Hunderte Menschen haben neue Brunnen, etliche Kinder können zur Schule gehen – die Hilfsaktion der Fleinhauserin Inge Herz fruchtet. Am Ende ist sie aber noch lange nicht. Weiterhin will die 72-Jährige Notleidenden in dem afrikanischen Land helfen. Seit zwei Jahren sammelt sie dafür Geld. Nun sollen eine Kirche und ein neues Wirtschaftsgebäude entstehen.

Inge Herz setzt sich seit Jahren für verschiedene Projekte im Senegal ein.

Weshalb sie sich ausgerechnet für Menschen im Senegal einsetzt? Das hat mit dem Mitbewohner im Haus von Inge Herz und ihrem Mann Hans zu tun. Fodé Dramé kam als Flüchtling aus dem Senegal nach Deutschland und lebt seit mittlerweile rund drei Jahren in Fleinhausen. Der 30-Jährige macht eine Ausbildung zum Elektriker in Zusmarshausen. Als Inge Her erfuhr, unter welchen Umständen die Menschen im Senegal leben müssen, wollte sie helfen. Inzwischen hat die 72-Jährige über 40 000 Euro an Spenden gesammelt. Zuletzt ließ sie damit ein Waisenhaus für 40 Kinder errichten. Es wurden Brunnen gebaut, Gärten angelegt. „Mit Spendengeldern konnte unglaublich viel Hilfe geleistet werden“, sagt Inge Herz. Inzwischen können rund 700 Kinder aus kleinen Dörfern im Süden des Landes zur Schule gehen. Vier Lehrer unterrichten dort vormittags und nachmittags. Wir berichteten immer wieder über die Hilfsaktionen. Die 72-Jährige möchte sich bei den vielen Spendern, die dadurch auf ihr Projekt aufmerksam wurden, bedanken.

Eine neue Kirche für ein kleines Dorf im Senegal

Aktuell entsteht durch die Spendengelder eine neue Kirche in einem kleinen Dorf. „Dort leben überwiegend Christen“, erzählt Herz. Einer ihrer größten Wünsche sei eine Kirche. Erst vor wenigen Tagen ist mit dem Fundament dafür begonnen worden. Es solle eine Auferstehungskirche werden, erzählt Inge Herz – wie in ihrer Kirchengemeinde in Zusmarshausen.

Es ist bereits das siebte Dorf, das die Seniorin durch ihre Spenden unterstützt. Sie alle liegen in dem Gebiet Casamance, der Heimatregion von Fodé Dramé. Nachdem der Flüchtling der 72-Jährigen von dem Leid in seinem Land erzählt hatte, spendete Herz vor etwa zwei Jahren erstmals 100 Euro für Unterrichtsmaterialien. „Damit konnte Material für 200 Kinder gekauft werden“, erinnert sich Inge Herz. „Ich war gerührt, wie viel man dort mit wenig Geld erreichen kann.“ Zwei Jahre später ist ihre Spendenaktion bereits ein voller Erfolg. „Wir haben jetzt sieben Dörfer, die genug zu essen haben und mit dem Verkauf der Ernte etwas Geld verdienen“, sagt Herz. „Für 40 Kinder haben wir ein Waisenhaus mit Brunnen gebaut.“ Auf einer Fläche von 1,5 ha entstanden zwei Brunnen und Gärten für die Versorgung der Kinder.

So können Sie Inge Herz bei ihrer Spendenaktion unterstützen

Zur Zeit entsteht ein Haus für die Waisenhausleitung, die sich um die Kinder kümmert. Auch eine Krankenstation ist entstanden. Ein senegalesischer Lehrer organisiert das Projekt vor Ort. Momentan wird außerdem an einem Wirtschaftsgebäude gearbeitet. Darin soll unter anderem eine Mühle untergebracht werden. Außerdem soll das Gebäude Platz zum Schreinern und Nähen bieten. „Es ist noch viel zu tun“, sagt Inge Herz.

Selbst war die 72-Jährige noch nicht vor Ort. Ob sie das vorhat? „Da bin ich noch unentschlossen“, sagt Herz. Einerseits würde sie liebend gerne sehen, wie die Projekte vor Ort voranschreiten. Andererseits sei die Reise aber mit großem Aufwand und auch Kosten verbunden – Geld, das Herz lieber spendet. Unterstützer vor Ort halten sie aber immer mit aktuellen Fotos auf dem Laufenden. Auch ein Architekt aus Neusäß, der die Projekte unterstützt, ist regelmäßig vor Ort, um sich nach dem Fortschritt zu erkundigen.

Wenn Sie das Projekt unterstützen möchten oder mehr darüber erfahren wollen, dann wenden Sie sich an Inge Herz, Telefon 08292/1729. Spenden können auf das Konto DE40 7205 0101 0030 8990 09 überwiesen werden.

