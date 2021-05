Neusäß

18:00 Uhr

Streit im Neusässer Stadtrat: Braucht Hammellohe mehr Parkplätze?

Braucht es in Hammellohe mehr Stellplätze für Autos? An dieser Frage ist eine Debatte im Neusässer Stadtrat entbrannt.

Plus Ein einstimmig gefasster Beschluss zum Parken in Stadtteil Hammellohe hat im Stadtrat ein Nachspiel: Die Grünen stellen die Entscheidung infrage.

Von Regine Kahl

Es schien alles klar: Um im ruhigen Wohngebiet in Hammellohe bei Täfertingen mehr Parkplätze zu schaffen, hat der zuständige Ausschuss beschlossen, dass zusätzlich Stellplätze ausgewiesen werden. Vorausgegangen waren zwei Beratungen und eine Begehung vor Ort. Die Fraktion der Grünen hat das Thema allerdings danach weiter beschäftigt. In einem Antrag fordert die Fraktion nun, dass die Verwaltung die Stellplatzsituation in dem Quartier noch einmal genau untersucht. Dieser Vorschlag führte zu einem heftigen Disput im Ausschuss.

Themen folgen