Neusäß will in Westheim und Steppach bezahlbare Wohnungen bauen

Plus Gemeinsam mit der WBL will die Stadt Neusäß Wohnungen für Menschen schaffen, die kein großes Budget haben. Dahinter steckt auch ein Plan fürs Notburgaheim.

Hinter dieser Idee für neue Wohnungen steckt ein gesamtes Konzept: Auf einem städtischen Grundstück in Westheim, schräg gegenüber des Notburgaheims, könnten mithilfe der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBL) 18 bis 25 Wohnungen entstehen. Den Vorschlag hat Bürgermeister Richard Greiner jetzt dem Verwaltungs-, Finanz-, Digital- und Wirtschaftsausschuss unterbreitet. Darum geht es.

Die Wohnungen sollen im geförderten Wohnungsbau entstehen und könnten auf der einen Seite speziell für Pflegerinnen und Pfleger des Notburgaheims eine Möglichkeit sein, bezahlbaren Wohnraum in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu finden. Bürgermeister Greiner machte klar, dass es in diesem Fall praktisch um „Wohnraum für Normalos“ gehen würde, die mit einem Berechtigungsschein einen Teil der Miete von staatlicher Stelle erstattet bekommen würden.

Partner der Heimbewohner könnten in Wohnungen in Westheim leben

Die Idee geht aber über das Angebot für Angestellte des Notburgaheims und freilich alle anderen hinaus: Greiner denkt an die Angehörigen und Lebenspartner von Menschen, die im Notburgaheim leben. Die könnten dann ganz in der Nähe wohnen und einen Teil des Alltags mit ihren Verwandten teilen, etwa die Mahlzeiten. „Da gibt es eine Menge von Synergien und das würde die Anstrengung auf jeden Fall lohnen“, so Richard Greiner. Nicht wirtschaftlich sei, das alte Bauernhaus auf dem Grundstück zu sanieren.

Das Notburgaheim in Westheim spielt eine wesentliche Rolle bei den Überlegungen für das neue Wohnprojekt. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Das entsprechende Grundstück hatte die Stadt vor einigen Monaten im Rahmen eines Vorkaufsrechts erworben. Das war möglich, weil es im Umgriff des Sanierungsgebiets Neue Mitte Westheim liegt. Als Partner für das Projekt hat sich die Stadt die WBL ins Boot geholt, gemäß den Gestaltungsvorgaben für die Neue Mitte Westheim soll gemeinsam an dem Projekt weitergearbeitet werden. Der Geschäftsführer der WBL, Josef Hartmann, war zur Sitzung gekommen. Er sagte, dass es dennoch bis zu zwei Jahre dauern könnte, bis die Planungen umgesetzt werden können. Nicht zu lange warten will dabei der Bürgermeister – auch mit Blick aufs Geld. Im Moment sei die WBL finanzkräftig genug, solch ein Projekt anzugehen, das solle man nutzen.

Zweites Projekt in Steppach in der Alten Reichsstraße

Der Neubau in Westheim könnte nicht das einzige gemeinsame Projekt sein. Unter anderem besitzt die WBL in Steppach in der Alten Reichsstraße ein Wohngebäude, das bereits aus dem Jahr 1955 stammt und saniert ist – zu jung zum Abbruch, aber nicht mehr jung genug, als das man sich nicht über die Zukunft des Grundstücks Gedanken machen könnte, so Hartmann. Die Idee ist, mittelfristig das große Grundstück mit zwei weiteren kleinen Gebäuden und acht Wohnungen zu ergänzen und in 15 bis 20 Jahren auch an einen Neubau für das Bestandsgebäude zu denken.

Den Bedarf sahen auch die Fraktionen des Ausschusses – wahrscheinlich sei der sogar noch größer, als der jetzt angedachte Umfang. Geschäftsführer Hartmann wies unter anderem daraufhin, dass die Mieter der WBL sehr treu seien. In den insgesamt 4896 Mietwohnungen, die die Gesellschaft selbst erbaut hat und selbst verwaltetet, gibt es eine jährliche Fluktuationsrate von gerade einmal 5,7 Prozent, das sind 280 Mieterwechsel pro Jahr. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt zentral über die WBL, so Hartmann. „Da arbeiten wir aber mit den Sozialämtern der Kommunen eng zusammen“, verdeutlichte er. Voraussetzung für einen Mietvertrag für die angedachten Neubauten in Westheim und Steppach sei jedoch ein Wohnberechtigungsschein des Landratsamts.

