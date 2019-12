13.12.2019

Noch mehr Container für die Pestalozzischule

Interimslösung soll Raumnot in Gersthofen lindern. Bis in zehn Jahren sollen dort statt heute 17 letztendlich 24 Klassen unterrichtet werden. Doch schon im kommenden Schuljahr fehlt Platz

Von Gerald Lindner

Deutlich wachsen soll die Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen. So sehen es die Prognosen vor. Bereits im kommenden Schuljahr wird wieder ein zusätzliches Klassenzimmer gebracht. Erneut soll für eine schnelle Interimslösung auf Container zurückgegriffen werden, beschloss der Bauausschuss.

Zum September dieses Jahres besuchten 397 Kinder die Pestalozzischule in 17 Klassen. Damit ist sie die mit Abstand größte Grundschule in der Stadt. Im Juni hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Zahl der Klassen bis in zehn Jahren auf 24 steigen soll. „Bis zur Fertigstellung eines Erweiterungsbaus müssen daher Interimslösungen errichtet werden“, machte Tibor Sroka vom Bauamt deutlich. Nach einer Prognose des Instituts SAGS benötigt die Schule 2020/21 ein zusätzliches Klassenzimmer, im Jahr darauf ein weiteres, im Jahr 2022/23 sogar zwei zusätzliche Klassenzimmer. 2023/24 schließlich kommt ein weiteres dazu. Mit dem Erweiterungsbau der Pestalozzischule kann jedoch frühestens ab 2022 begonnen werden.

„Wenn wir diese fünf Klassenzimmer in Etappen bauen würden, wären wir die ganze Zeit an den gleichen Anbieter gebunden, weil wir ja die Container aufstocken müssten“, so Sroka weiter.

Zudem sei nach einer Rücksprache mit der Schulleitung deutlich geworden, dass die Schule bereits ab 2020 aufgrund der jetzt schon sehr angespannten Raumsituation jeweils vier Klassenzimmer und Gruppenräume sowie einen Teamraum über die gesamte Planungs- und Bauphase der Erweiterung benötigt. „Das bedeutet unterm Strich eine zwei- oder dreigeschossige Anlage, bestehend aus 42 Einzelcontainern mit circa 630 Quadratmetern“, sagte Sroka. „Der Interimsbau muss bis zum Schuljahr 2020/21 errichtet sein.“ Die Kosten für eine Interimslösung im Container bezifferte er über eine Mietzeit von geschätzt vier Jahren auf circa 1,265 Millionen Euro, inklusive Miete, Montage, Abbau sowie Erschließung. Über den Standort der neuen Container solle dann in einer späteren Sitzung abgestimmt werden.

Michael Fendt ( CSU) verwies darauf, dass erst im vergangenen Jahr eine Containeranlage auf der „Steiner-Wiese“ errichtet wurde, in welcher die Mittagsbetreuung und die Mensa untergebracht sind. „Danach sollte der Erweiterungsbau gebaut werden – und jetzt diskutiereren wir, ohne dass etwas geschehen ist, wieder über Container.

Und Sandra Meitinger (CSU) pflichtete ihm bei: „Schon wieder hangeln wir uns von Containerlösung zu Containerlösung.“ So regte sie an zu prüfen, ob nicht der Bau einer Zwergschule in einem Ortsteil sinnvoller sei, um eine „Entwicklung der Pestalozzischule zur Mammutschule“ zu verhindern. Bürgermeister Michael Wörle versprach, dies prüfen zu lassen. „Nichtsdestotrotz werden aber die Räume schon im Schuljahr 2020/21 gebraucht.“

Kritik am Vorschlag der Bauverwaltung kam auch von anderer Seite. „Diese Blechdosen sind nicht optimal“, bemängelte Michael Schmid (W.I.R.). „Wäre ein Holzbau möglich.“ Dies lehnte Sroka ab: „Eine solche Holzlösung können wir danach nicht mehr brauchen. Metallcontainer lassen sich an anderer Stelle noch einmal verwenden.“

Der Bauausschuss sprach sich schließlich einstimmig dafür aus, vier fehlende Klassenzimmer und vier Gruppenräume in einer Containerlösung unterzubringen.

