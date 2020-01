vor 17 Min.

Nordendorf: Brand in Heuballen-Lager flammt erneut auf

Die Feuerwehr ist Samstagmorgen erneut am Heuballenlager in Nordendorf im Einsatz. Glutnester haben sich über Nacht wieder entzündet. Insgesamt vernichtete das Feuer rund 300 Ballen.

Freitagabend ist in einem Heuballen-Lager in Nordendorf Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand unter Kontrolle. Seit Samstagmorgen brennt es wieder.

In einem Heuballen-Lager in Nordendorf (Kreis Augsburg) Höhe Daimlerstraße/Ecke Boschstraße hat es am späten Freitagabend gebrannt. Die Polizei teilte gegen 22.15 Uhr mit, dass dort 150 bis 200 Heuballen in Brand geraten waren.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Parallel zu den Löscharbeiten nahm der Kriminaldauerdienst Ermittlungen auf. Die Spezialisten gehen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand - weder Anwohner noch Einsatzkräfte. Wegen der Ortsrandlage des Ballenlagers zwischen nördlichem Industriegebiet und Sportplatz mussten Einsatzkräfte Anwohner nicht evakuieren.

Brand in Nordendorf flammt Samstagmorgen erneut auf - Feuerwehr wieder im Einsatz

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, musste die Feuerwehr erneut zum Löschen ausrücken. Trotz Regen hatten sich Glutnester über Nacht wieder entflammt. Mittlerweile gehen die Ermittler von rund 300 Heuballen aus. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. (AZ)

