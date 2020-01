22:19 Uhr

Nordendorf: Brand in Heuballen-Lager

Die Feuerwehr war am Freitagabend in Nordendorf im Einsatz.

Am späten Freitagabend ist in einem Heuballen-Lager in Nordendorf ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

In einem Heuballen-Lager in Nordendorf (Kreis Augsburg) hat es am späten Freitagabend gebrannt. Die Polizei teilte gegen 22.15 Uhr mit, dass dort 150 bis 200 Heuballen in Brand geraten waren. Die Feuerwehr ist vor Ort, der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (AZ)

