Peter Bergmeir war 30 Jahre lang Rathauschef in Welden – was kommt nun?

Plus Jahrzehntelang war Peter Bergmeir der Bürgermeister in Welden. Jetzt ist Schluss. Für die Zeit nach dem Amt hat er schon Pläne.

Der Wecker klingelt bei Peter Bergmeir eigentlich stets um 6.15 Uhr. Doch damit ist es nun vorbei. Nach dem langen Maiwochenende kann er ausschlafen, Kaffee trinken und Hefezopf mit Marmelade genießen. Nach 30 Jahren als Bürgermeister in Welden in Bergmeirs Terminkalender erstmals leer. „Vermutlich werde ich daran denken, wo sind nur die letzten 30 Jahre geblieben?“, sagt er. 30 Jahre lang war er für fast alles verantwortlich, was die Belange des Marktes Welden betraf.

Überstunden standen auf der Tagesordnung. Und trotzdem bezeichnet Peter Bergmeir das Amt des Bürgermeisters als den schönsten Job, auch wenn der ihm vieles abverlangt hatte. Doch jetzt ist Schluss damit. Endlich Zeit für sich und seine Familie zu haben, den Hobbys nachgehen zu können, das wird ihm jetzt zunächst ein bisschen komisch vorkommen.

30 Jahre Bürgermeister in Welden, 18 Jahre im Kreistag Augsburg

Auf die Frage, ob er nach so langer Zeit auch weiterhin politisch aktiv bleiben will, sagt er ganz klar „Nein“. 30 Jahre als Bürgermeister und 18 Jahre im Kreistag Augsburg, das reiche. Natürlich wird ihn die weitere Entwicklung der Marktgemeinde weiterhin interessieren. „Als Bürgermeister a.D. sollte man sich jedoch aus dem politischen Tagesgeschäft heraushalten.“

25 Jahre war Bergmeir in der Vorstandschaft des TSV Welden aktiv – davon 22 Jahre als Vorsitzender. Das war eine schöne Zeit, dennoch möchte er jetzt alle seine Vorstandsämter im Laufe der Zeit ausklingen lassen. „Ich werde künftig keine Funktion in einem Verein übernehmen. Das überlasse ich den Jüngeren.“ Eine große Verabschiedungsfeier von Kolleginnen und Kollegen des Marktgemeinderats sowie von den Verwaltungsangestellten gab es aufgrund des Coronavirus nicht. Dennoch will sich der Marktgemeinderat eine kleine Verabschiedung nicht nehmen lassen. So wird am 30. April vormittags eine vierköpfige Delegation ins Rathaus kommen.

Am Nachmittag wird sich noch die Verwaltung von ihrem langjährigen Chef verabschieden. Dass er mit den einen oder anderen ehemaligen Marktgemeinderäten in Kontakt bleiben wird, ist selbstverständlich. „Aber das wird sich naturgemäß deutlich reduzieren, denn viele Bekanntschaften waren nur dienstlich, bei manchen haben sich aber auch freundschaftliche Beziehungen ergeben.“ Für eine Tasse Kaffee wird er sich doch hin und wieder die Zeit nehmen. Seine neu gewonnene Freizeit und Freiheit werde er gerade jetzt im Frühjahr in Haus und Garten verbringen. „Da geht die Arbeit nie aus“, sagte der jung gebliebene Weldener. Das hat er vermutlich seinen sportlichen Aktivitäten zu verdanken, denn er ist sportlich sehr aktiv. Gerne fährt er mit dem Rad.

Die Reise nach Italien wird wegen Corona wohl abgesagt

Im Winter treibt es ihn auf die Piste zum Skilaufen, im Sommer taucht er im wahrsten Sinne des Wortes gerne ab. Aus der mit seiner Frau geplanten Radtour an die Ostsee und seiner Reise nach Italien auf die Liparischen Inseln wird wohl nichts werden, sagt er. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Dass er eine Schwäche für gutes Essen hat, das sieht man dem schlanken Ex-Bürgermeister nicht an.

Da im Moment durch die Corona-Krise die Treffen mit Freunden nicht möglich sind, wird man Peter Bergmeir sicherlich vermehrt auf den Radwegen antreffen – wenn er nicht zu schnell unterwegs ist. Ansonsten wird er weiterhin, sobald wieder Veranstaltungen stattfinden, zum Anfeuern auf dem Fußballplatz in Welden zu finden sein.