Pfarrer Kretschmer packt in Neusäß nach zehn Jahren ein

Wolfgang Kretschmer verlässt die Pfarreiengemeinschaft Neusäß. Seine Entscheidung zu gehen, ist aus zwei Gründen gefallen.

Von Regine Kahl

Der heilige Wolfgang begleitet Pfarrer Wolfgang Kretschmer seit 20 Jahren. Jetzt packt er die Figur in die Umzugskiste. Der Heilige wird einen neuen Platz in der Dachgeschosswohnung in Augsburg bekommen. Kretschmer verlässt nach zehn Jahren die Pfarreiengemeinschaft Neusäß und wird Diözesanpräses beim Kolpingwerk.

Der große Abschiedsgottesdienst liegt hinter ihm, jetzt packt Kretschmer Kisten im Pfarrhaus neben der Ägidiuskirche. „Wahnsinn, was sich da alles ansammelt, der Krutscht muss weg“, beschreibt der Pfarrer seinen Vorsatz auszumisten. Immerhin wartet auf ihn in der neuen Wohnung in Augsburg nur ein kleines Kellerabteil zum Verstauen.

Kretschmer wird am 3. Oktober 60 Jahre alt

Der Abschied aus Neusäß fällt dem 59-Jährigen schwer. „Das zeigt mir allerdings auch, dass es hier gut war.“ Seine Entscheidung zu gehen, ist aus zwei Gründen gefallen. Zum einen bekommt die Pfarreiengemeinschaft noch zwei weitere Pfarreien dazu. Kretschmer war sich bewusst, dass er für „die Neuen“ nicht in gleichem Maße da sein könne wie für die ihm vertrauten Pfarreien, die ihm durch die Jahre nähergekommen sind. „Das sind ungleiche Startbedingungen.“ Der zweite Grund für seinen Wechsel ist sein Alter. Kretschmer wird am 3. Oktober 60 Jahre alt. Als ihn der Anruf des Kolpingvorstands mit der Anfrage erreichte, stand er also vor der Frage: Neuanfang oder bis zur Rente in Neusäß weitermachen?

Nach längerer Bedenkzeit hat er sich für die neuen Wege entschieden. Die Aufgabe bei Kolping gefiel ihm auch deshalb, weil er dort die Sachen machen kann, die ihm in seinem Beruf als Pfarrer besonders gut gefallen. 12.000 Kolpingmitglieder gibt es in der Diözese Augsburg. Kretschmer freut sich darauf, dass er neben der Arbeit im Verband viel mit Familien und Jugendlichen zusammenarbeiten kann.

Viele neue Dinge ins kirchliche Leben eingeführt

Seine Zeit in Neusäß unterteilt Kretschmer in zwei Abschnitte: die ersten fünf Jahre mit Pfarrer Engelbert Birkle an der Seite und die Zeit danach, als er der einzige Pfarrer war. Kretschmer ist voll des Lobes über die Ehrenamtlichen, die ihn unterstützt hätten. Zusammen mit ihnen hat der Pfarrer einiges ausprobiert. Neben den normalen Messen hat Kretschmer viele neue Dinge ins kirchliche Leben eingeführt. „Das sind Sachen, die mir wichtig waren.“ Dazu gehören die Exerzitien im Alltag genauso wie die Gründung einer Männergruppe, die sich zum Beispiel für eine Nachtwallfahrt trifft. Besonders gefallen hat ihm die Veranstaltungsreihe „Herzensorte teilen“. Gläubige stellen eine Ecke oder Figur in der Kirche vor, die eine Bedeutung für sie hat. Diese Idee passt genau zu Kretschmers Vorstellung von seinem Beruf: „Es steht nicht nur der Pfarrer vorne, und alle hören zu, sondern Menschen erzählen von ihrem Glauben.“

Die Nähe zu den Menschen sei ihm stets ein Anliegen gewesen, erzählt er. „Das ist mir in den vergangenen Jahren noch wichtiger geworden“, schaut Kretschmer zurück.

„Die Lockerheit und Offenheit sind nicht mehr so da“

Sorgen macht sich Kretschmer über das Image der katholischen Kirche, nicht zuletzt auch wegen der Missbrauchsvorfälle. „Da gibt es viele Vorbehalte, die Lockerheit und Offenheit sind nicht mehr so da.“ Kretschmer merkte dies zum Beispiel, wenn angehende Ehepaare zu ihm zum Traugespräch ins Pfarrbüro kamen. Die Anspannung und Reserviertheit seien oft groß gewesen. Kretschmer entschloss sich daher, den Ort für die Gespräche umzudrehen. Er ging zu den Paaren nach Hause, und schon sei die Atmosphäre viel lockerer gewesen.

Zu den Menschen gehen – das wird Kretschmer in seiner neuen Funktion ab Dezember oft können. Doch bevor er bei Kolping anfängt, wartet ab September noch eine längere Auszeit auf ihn. In diesen drei Monaten will er sich nicht nur ausruhen, sondern hat einige Pläne. Eine Woche arbeitet er in Assisi bei einer Ordensgemeinschaft bei der Olivenernte mit. Exerzitien in Israel stehen ebenfalls auf seiner Agenda.

Er bricht die beruflichen Zelte komplett ab

Auch wenn er so manche Freundschaft in Neusäß geschlossen hat, bricht Kretschmer dort seine beruflichen Zelte komplett ab. Er werde keine Trauungen oder Beerdigungen mehr machen. Hier wolle er seinem Nachfolger Stephan Spiegel nicht in die Quere kommen.

Einzig die Westheimer könnten Kretschmer beruflich in Zukunft begegnen. Dort gibt es nämlich eine Kolpingsfamilie, genauso wie in Gersthofen.

