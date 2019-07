15:23 Uhr

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern in Westendorf

Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei nach Einbrechern in Westendorf.

Ein Geschäftsinhaber überrascht in der Nacht die Einbrecher in seinem Unternehmen. Noch immer sind die Täter flüchtig.

Von Maximilian Czysz

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei gestern Nacht an der Bahnlinie und im Gewerbegebiet von Westendorf nach Einbrechern: Sie wurden in einer Metallbaufirma gegen 1 Uhr vom Inhaber überrascht und suchten daraufhin das Weite.

Laut Polizei waren die Männer in das Unternehmen in der Gewerbestraße eingestiegen. Der Inhaber, der eine Etage über dem Betrieb bewohnt, hatte schon geschlafen. Dann wurde er durch typische Einbruchsgeräusche geweckt. Er hörte die Stimmen von mindestens zwei Männer, die sich in vermutlich osteuropäischer oder einer slawischer Sprache unterhielten.

Polizei sucht nach Hinweisen

Als der Inhaber den Unbekannten etwas zurief, flüchteten sie. Mit einem Hubschrauber der Polizei und mit mehreren Streifen wurde die Gegend abgesucht. Allerdings ohne Erfolg.

Am Tatort stellte sich heraus, dass die Einbrecher ein Fenster eingeschlagen hatte, um ins Gebäude einzudringen. Anschließend hebelten sie mehrere verschlossene Bürotüren auf. Sie brachen anschließend Geldkassetten auf. Der genaue Diebstahlschaden steht laut Polizei noch nicht feststeht. Insgesamt waren vier in dem Anwesen untergebrachte Firmen betroffen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 4000 Euro belaufen. Die Kripo wertet jetzt die Spuren am Tatort aus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3233810 entgegen.

Themen Folgen