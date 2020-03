vor 52 Min.

Postkarten sollen Arbeitsplätze bei Showa Denko retten

Plus Mit der Aktion wollen sich Betroffene gegen die Schließung in Meitingen stemmen. Die IG Metall sieht ein neues Geschäftsfeld als Perspektive.

Von Gunter Oley

Eine große Postkartenaktion hat die IG Metall gestartet , um der Unternehmensführung von Showa Denko in Japan deutlich zu machen, dass die geplante Schließung des Produktionsstandorts in Meitingen nicht mit dem zuvor ausgesprochenen Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter in den vergangenen zwei Jahren zu vereinbaren sei. Es wird gefordert, die für Jahresende geplante Schließung zu stoppen und den mit der Gewerkschaft ausgehandelten Vertrag zur Beschäftigungssicherung einzuhalten. Die Postkarten können Betroffene und Unterstützer direkt an das Topmanagement in Japan schicken oder an die IG Metall. Die Gewerkschaft will dann die gesammelten Postkarten öffentlichkeitswirksam auf den Weg bringen.

Aus Sicht der Gewerkschaft würde eine Schließung des Produktionsstandorts in Meitingen einen Bruch des bis Februar 2022 laufenden Ergänzungstarifvertrags bedeuten, der weit über das Jahresende 2020 hinaus betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, sofern nicht mehrere Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung ausgeschöpft wurden.

Das Unternehmen Showa Denko will in Meitingen 140 Stellen streichen. Video: Christoph Lotter Grafitelektroden kommen in der Stahlproduktion zum Einsatz Das Ziel der Gewerkschaft ist die dauerhafte Sicherung der Arbeitsplätze in Meitingen , betont Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek. Dazu könnte eine Neuausrichtung der Produktion beitragen. Die bei Showa Denko produzierten Grafitelektroden kommen in der Stahlproduktion zum Einsatz, deren Umfang großen Schwankungen ausgesetzt ist. So begründete die Unternehmensführung den Schließungsbeschluss mit der geringen Auslastung des Meitinger Werks, die aktuell nur bei etwa 30 Prozent liege. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Sowohl der Gewerkschafter als auch Fabian Mehring von den Freien Wählern halten einen Wechsel zur Produktion von Grafit für die Batterien elektrisch angetriebener Autos für eine Alternative, um dem Unternehmen neue Absatzmärkte zu erschließen. Der Landtagsabgeordnete hält den Aufbau einer solchen Produktionslinie nicht nur aus Meitinger Perspektive für erstrebenswert. Bislang müssten alle Batteriehersteller das Grafit von Produzenten in Asien beziehen, diese Abhängigkeit könnte ein europäischer Produktionsstandort verringern. Schließung hätte Auswirkungen auf andere Unternehmen am Standort Meitingen Derzeit gebe es laut Mehring viele Gespräche dazu, auch mit der Unternehmensspitze von Showa Denko in Deutschland. Auf politischer Ebene werde geprüft, ob und wie ein solches Projekt durch den Freistaat unterstützt werden kann. Noch offen ist, ob Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bereits am 18. März dazu konkrete Vorschläge unterbreiten kann. Dann kommt er nach Meitingen zur Eröffnung des Forschungscampus von SGL, bei dieser Gelegenheit soll es dann auch Gespräche bei Showa Denko geben. Eine Standortschließung hätte nicht nur für die rund 140 Mitarbeiter Auswirkungen, die ihre Arbeit verlieren würden. Zentrale Dienstleistungen für das Werk werden gemeinsam mit den Nachbarn Brembo und SGL genutzt, die Unternehmen kooperieren auch bei der Ausbildung. Das könnte Sie auch interessieren:

