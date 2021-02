vor 51 Min.

Priester segnen in Nordendorf und Westendorf Kerzen für das ganze Jahr

Vor dem Altar in der Kirche St. Ulrich in Ellgau sind die Kerzen für die Segnung an Mariä Lichtmess aufgebaut, die hier wie auch in Allmannshofen und Ehingen aufgrund Corona diesmal etwas später erfolgt. In drei anderen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf gab es den Segen bereits am Festtag selbst.

Plus In den katholischen Kirchen werden an Mariä Lichtmess die Kerzen für das gesamte Jahr gesegnet. Wegen Corona ist der Ablauf diesmal anders, was auch für den Blasiussegen gilt.

Von Rosmarie Gumpp

Nach dem früheren Brauch ging die Weihnachtszeit erst an Mariä Lichtmess zu Ende. Heute wird an diesem Tag in den katholischen Kirchen der Jahresbedarf an Kerzen gesegnet. In einigen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf ist das diesmal erst ein paar Tage später möglich. Auch der Blasiussegen kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt erteilt werden.

Die katholische Kirche feiert jedes Jahr am 2. Februar, also 40 Tage nach Weihnachten, das Fest der Darstellung des Herrn, das auch unter dem Namen "Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Der Tradition entsprechend beschloss dieses Fest den weihnachtlichen Festkreis.

Erstgeborene Söhne waren Gottes Eigentum

Es war üblich, erst an diesem Tag die Krippe und den Weihnachtsbaum aus der Stube zu entfernen. Seit der Liturgiereform in der katholischen Kirche endet die Weihnachtszeit nun mit dem Fest "Taufe des Herrn“ am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag (6. Januar).

Auch Maria, die Mutter Jesu, musste sich dem jüdischen Reinigungsritual unterziehen. So galt eine Frau nach den jüdischen Gesetzen vierzig Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein. Sie musste deshalb im Tempel ein Reinigungsritual über sich ergehen lassen. Aus diesem Grund ist "Mariä Lichtmess“ auch unter "Maria Reinigung" bekannt.

Alle erstgeborenen Söhne – also auch Jesus – waren Gottes Eigentum und mussten erst mit einem Opfer ausgelöst werden. So brachten Maria und Josef auch Jesus zum Priester in den Tempel und er wurde dort vor Gott "dargestellt“. Der Evangelist Lukas berichtet auch von zwei sehr alten Menschen im Tempel, Hanna und Simeon. Für sie war es das größte Glück ihres langen Lebens, noch einmal den Erlöser sehen zu dürfen.

Kerzensegnung in drei Kirchen ein paar Tage nach dem Festtag

Zu "Mariä Lichtmess“ wird traditionell der Jahresbedarf an Kerzen für die Kirchen gesegnet. Mancherorts bringen auch die Gläubigen ihre Kerzen für den häuslichen Gebrauch zur Segnung in den feierlichen Gottesdienst mit. In der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf fanden die Gottesdienste mit Kerzensegnung in Holzen, Nordendorf und Westendorf bereits am Festtag selbst statt. In den anderen Pfarreien erfolgt die Segnung an diesem Wochenende - in Allmannshofen in der Vorabendmesse am Samstag, 6. Februar, in Ellgau und Ehingen bei der sonntäglichen Eucharistie am 7. Februar.

Priester erteilen Blasiussegen diesmal allgemein

Außerdem gedenkt die Kirche am 3. Februar des heiligen Märtyrers Blasius. Normalerweise wird der Blasiussegen mit zwei gekreuzten Kerzen dem einzelnen Mitfeiernden gespendet. Er soll den Gläubigen das Jahr über vor Hals- und Atemwegserkrankungen bewahren.

In diesem Jahr ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie kein Einzelsegen möglich. In den Vorabendgottesdiensten am Samstag, 6. Februar, und der Eucharistie am Sonntag, 7. Februar, erteilen daher die Priester der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf mit geweihten Kerzen einen allgemeinen Segen.

