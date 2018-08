vor 59 Min.

Rollerfahrer flüchtet nach Kollision mit Auto

Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag in Gersthofen in einen Unfall verwickelt worden, wobei der Verursacher flüchtete. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer auf dem Gelände der Hery-Parks mit langsamer Geschwindigkeit auf Parkplatzsuche unterwegs. Er bemerkte, dass sich ihm ein Rollerfahrer schnell näherte. Daraufhin stoppte er seinen Wagen, doch der Roller krachte in die rechte Seite auf Höhe der A-Säule. Der Fahrer stürzte, lehnte es dennoch ab, Polizei und Rettungsdienst zu rufen, und fuhr, ohne seine Personalien abzugeben, von der Unfallstelle weg. Am Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. (mahei)

