Schüler in Emersacker kommen trotz Corona „gut klar“

Plus In der ersten Sitzung des Schulverbandes Emersacker-Heretsried wurde der Vorsitzende gewählt. Investitionen in die Digitalisierung zahlen sich jetzt offenbar aus.

In der konstituierenden Sitzung des Schulverbandes Emersacker-Heretsried wurde Emersackers Bürgermeister Karl-Heinz Mengele zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Heretsrieds Bürgermeister Heinrich Jäckle. Mengele, der auch in den vergangenen sechs Jahren schon Mitglied im Schulverband war, sagte, es habe in den vergangenen Jahren auch harte Verhandlungen gegeben, die aber immer zu guten Ergebnissen geführt hätten. So stelle er sich die Zusammenarbeit beider Kommunen auch weiterhin vor.

Schulleiterin Ute Fendt berichtete über das Home-Schooling und dass seit kurzer Zeit auch die Viert- und die Erstklässler wieder in die Schule kämen. „Unsere Schüler kommen gut klar“, sagte Fendt. Sie wisse aber, dass an die Familien in dieser Zeit sehr hohe Anforderungen gestellt würden.

Alles andere als ein gewöhnlicher Schulbetrieb in Emersacker

Nach Pfingsten startet die Schule in einem rollierenden System, in dem in einer Woche die Jahrgangsstufen 1 und 4, in der anderen Woche die Jahrgangsstufen 2 und 3 anwesend sein werden. Die jüngeren Jahrgänge werden weiterhin drei Stunden beschult, die älteren vier Stunden. Bisher habe man die Zeit gut überstanden, so Fendt. Natürlich sei alles anders als gewöhnlicher Schulbetrieb und man müsse wahnsinnig flexibel sein, aber es hätten sich alle gut an die neue Situation gewöhnt. Die Kinder hielten sich sehr gut an die neuen Regeln.

Viel Geld für Digitalisierung der Schule in die Hand genommen

Auf Nachfrage erklärte Fendt, dass der Übertritt in diesem Schuljahr kürzer gewesen sei, die Jahreszeugnisse würden voraussichtlich in Form einer Verbalbeurteilung ausgestellt werden. Bürgermeister Mengele fügte hinzu, dass von Hausmeister, Reinigungskräften und Mitarbeitern der OGS, die die Notbetreuung übernommen haben, alle Anforderungen flexibel umgesetzt worden seien. Er lobte auch den Einsatz von Ottmar Wiedemann, der sich um die IT-Ausstattung der Schule kümmert. Sein Einsatz sei nicht selbstverständlich. Dass jetzt in dieser Ausnahmesituation alles gut laufe, habe man auch den Gemeinderäten der Vergangenheit zu verdanken. In Zeiten als es für die Digitalisierung in Schulen noch keine Zuschüsse gab, habe man viel Geld in die Hand genommen. Die Lehrer zeigten großes Engagement und auch Eltern waren unterstützend tätig, beim Arbeitsblätter verteilen oder Hausaufgaben sammeln. Auch die Kinder, die zu Hause nicht die nötige technische Ausstattung haben, werden nicht vergessen. Sie werden von Lehrern oder Eltern von Klassenkameraden mit ihren Aufgaben versorgt.

Für die Zeit, in der die Turnhalle nicht genutzt werden kann, soll Gruppen, die die Halle gebucht haben, die Gebühr erlassen werden. Auch für die kostenpflichtige Mittagsbetreuung am Freitag wird bis einschließlich Juni keine Gebühr erhoben. Im Juli wird für die Eltern die Hälfte der Gebühr fällig. Ein defekter Wäschetrockner wird gegen ein neues Gerät ersetzt.

