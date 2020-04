vor 58 Min.

Sechsjähriger löst Polizeieinsatz in Gablingen aus

Zusammen mit seiner Mutter war er zu Besuch in Gablingen. Dann rief der Bub - offenbar versehentlich - die Polizei. Wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen erwartet die Mutter nun eine Anzeige.

Von Philipp Kinne

Vermutlich zufällig löste ein Sechsjähriger einen Einsatz der Polizei aus. Zwar stellten die Beamten vor Ort keine Bedrohung für den Bub oder andere fest, Folgen hatte der Notruf dennoch.

Gleich dreimal rief das Kind beim polizeilichen Notruf an, ohne etwas Verständliches mitzuteilen, teilt die Polizei mit. Da das Kind beim letzten Gespräch aber sagte „Können Sie bitte schnell kommen“ wurde einer möglichen Notlage des Buben sofort nachgegangen. Letztendlich konnte festgestellt werden, dass sich der Sechsjährige mit seiner Mutter vom gemeinsamen Wohnort in Geretsried, zu einem Besuch nach Gablingen aufgemacht hatte. In der Gastgeberwohnung spielte der Sechsjährige wohl unbeaufsichtigt mit dem Handy der Mutter und löste so den Polizeieinsatz aus. Obwohl glücklicherweise keine Notlage des Kindes festgestellt werden konnte, hatte der Einsatz trotzdem eine Anzeige zur Folge: Da der Besuch in Gablingen keinen triftigen Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung darstellte, kam es wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen zur Anzeige.

Wegen Corona: Autowaschanlagen in der Freizeit nutzen ist verboten

Häufig kam es im gesamten nordschwäbischen Bereich auch zu Verstößen an Autowaschanlagen, teilt die Polizei mit. Denn die dürfen zwar offen haben, aktuell darf jedoch nicht jeder dort sein Auto waschen. Das Autowaschen an einer Anlage sei im Moment nur im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlaubt, erklärt die Polizei. Im privaten Bereich stelle das Nutzen einer Autowaschanlage keinen triftigen Grund dar, seine Wohnung zu verlassen. Viele Waschanlagenbetreiber weisen ihre Kunden auf diese Regelung bereits durch Aushänge hin, trotzdem waschen immer wieder Autobesitzer im privaten Bereich unerlaubt ihren Wagen, bemängelt die Polizei. Insgesamt verringerte sich die Anzahl der festgestellten Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen im Vergleich zu den sonnigen Tagen des vergangenen Wochenendes aber deutlich.

Themen folgen