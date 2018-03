02.03.2018

Seit 65 Jahren ein Ehepaar

Karolina und Erwin Huber feiern eiserne Hochzeit

Karolina und Erwin Huber feierten in Margertshausen ihren eisernen Hochzeitstag. Bürgermeister Jürgen Mögele überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und überreichte dem Jubelpaar ein kleines Präsent. Karolina Huber stammt aus Mödishofen, wo sie vor ziemlich genau 87 Jahren geboren wurde. Nach der Schulzeit erlernte sie in Wollmetshofen den Beruf der Schneiderin. Erwin Huber nur wenige Tage vor ihr in Schmiechen (Landkreis Aichach-Friedberg) geboren und arbeitete zunächst auf verschiedenen landwirtschaftlichen Anwesen, ehe er zu den Stadtwerken Augsburg wechselte. Dort war er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 1992 beschäftigt.

Die beiden heirateten standesamtlich am 27. Februar 1953 in Ustersbach und kirchlich am Tag darauf in St. Ottilien. Bis 1957 wohnten sie in der Weiherstraße in Ustersbach, wo 1973 das Vereinsgelände des TSV Ustersbach entstand. Danach zog das Paar nach Augsburg-Oberhausen in die Nähe der damaligen Sportanlage Nord des BC Augsburg. Seit 1998 wohnt das zufriedene und noch recht rüstige Jubelpaar in Margertshausen. (gobi)