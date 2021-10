Stadtbergen

vor 17 Min.

Erst zur Impfung, dann auf den Herbstmarkt in Stadtbergen

Eröffneten im Kulturbiergarten den Stadtberger Herbstmarkt musikalisch mit Countryblues: Karl Poesl und Daniel Vazquez als The Wonderboys.

Plus Das Impfangebot des Landkreises an der Sportanlage wird gut angenommen. Dies hat in vielen Fällen einen ganz einfachen Grund.

Von Ingrid Strohmayr und Matthias Schalla

Pünktlich zum Beginn des ersten Stadtberger Herbstmarkts verzogen sich die dunklen Wolken, und die Sonne spitzelte hervor. "Zapfig kalt", meinte zwar eine Besucherin. Doch der schöne Regenbogen über der Panzerstraße entschädigte die Gäste für die herbstlich frischen Temperaturen. Gelegenheit zum Aufwärmen gab es zudem reichlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen