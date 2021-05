Stadtbergen

Ludwig Fink feiert Geburtstag: Ein Stadtberger Visionär wird 75

Plus 19 Jahre war Ludwig Fink Bürgermeister in Stadtbergen. Zu seinem 75. Geburtstag erzählt er von den Höhen und Tiefen seiner Amtszeit.

Von Ingrid Strohmayr

"Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre ..."! Eigentlich sollte am heutigen Mittwoch mit 100 Gästen eine zünftige Geburtstagsfeier in einer typisch schwäbischen Wirtschaft – dem Gasthof Fendt in Diedorf – mit Familie, Freunden und langjährigen Weggefährten aus Politik, Sport, Musik und Gesellschaft steigen. Doch die Corona-Pandemie macht dem ehemaligen Stadtberger Bürgermeister Ludwig Fink einen Strich durch die Rechnung. "Ich hab mich so darauf gefreut, den 75. mit Musik und allem, was dazu gehört, richtig zu feiern, er wird aber im Herbst nachgeholt", verrät er. Schmerzlich vermisst er allerdings das Singen mit seinen "Schmuttertaler Musikanten", denen er seit 50 Jahren angehört, die "legendäre" Halbe mit Freunden in der urigen Wirtschaft der "Fritz-Aichele-Farm" und die freitäglichen Saunarunden mit seinen Freunden wie Manfred Nozar, seinem Bruder Alwin oder Wilhelm Kugelmann.

