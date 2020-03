Ständig Stau: Pläne zum Kreisverkehr bei Horgau werden konkret

Plus Die Kreuzung gilt jahrelang als eine der gefährlichsten im Landkreis. Vom Unfallschwerpunkt wird sie zur Staufalle. Nun soll doch ein Kreisverkehr kommen.

Lange war sie eine der gefährlichsten Kreuzungen im Landkreis. Immer wieder kam es zu schrecklichen Unfällen. Nun gibt es ein ganz anderes Problem an der Kreuzung der ehemaligen B10 von Horgau nach Biburg und der Kreisstraße zwischen Agawang und Adelsried östlich von Horgau. Besonders zu Stoßzeiten oder bei Unfällen auf der Autobahn staut es sich. Deshalb wird nun wieder über einen Kreisverkehr diskutiert.

Zwischen 2018 und 2019 kam es an der gefährlichen Kreuzung zu sechs Unfällen, allein beim Abbiegen. Auch in den Jahren zuvor krachte es ständig. Deshalb hat man sich für eine neue Ampelregelung entschlossen. Doch nun kommt es dort regelmäßig zu Staus. „Die Ampel führt natürlich zu längeren Standzeiten und damit zu mehr Staus“, erklärt Horgaus Bürgermeister Thomas Haffner. Gerade wenn der Verkehr auf der A8 behindert sei, komme es immer wieder zu Überlastungen, teilt das Landratsamt mit. Darum möchte der Bauausschuss des Kreistags dort einen Kreisverkehr einrichten. Die Idee ist nicht neu.

Kosten für einen Kreisverkehr bei Horgau liegen bei rund 600.000 Euro

Bei der jüngsten Sitzung wurde fast einstimmig beschlossen, Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt aufzunehmen. Weiterhin will der Bauausschuss der Verwaltung empfehlen, den Kostenbeitrag in die Haushaltsplanung für 2021 und das Investitionsprogramm aufzunehmen. Nur Christian Weldishofer (CSU) stimmte mit Verweis auf die Baukosten dagegen. Im Haushaltsentwurf des Landkreises für dieses Jahr stehen noch keine Kosten für die Maßnahme. In der Vergangenheit hat der zuständige Abteilungsleiter beim Bauamt, Stephan Heiß, die Kosten für einen Kreisverkehr auf etwa 600.000 Euro geschätzt.

Deswegen wurde die Ampel dort aufgerüstet. Linksabbieger erhielten ein eigenes Ampellicht. Der Vorteil: Sie müssen, dank dem grünen Pfeil, in Zukunft nicht mehr auf den Gegenverkehr achten und haben freie Fahrt, wenn er grün ist. Das Problem mit den Unfällen ist für das Kreisratsamt damit behoben.

Bürgermeister Haffner forderte wegen der Staus und der Unfälle bereits vor 30 Jahren einen Kreisverkehr an dieser Stelle. Damals wurde der Kreisverkehr von der Straßenbauverwaltung aber abgelehnt. „Ein Kreisverkehr ist die einzige Lösung“, meint Haffner heute immer noch. Auch Landrat Martin Sailer habe zahlreiche Beschwerden über die Stauproblematik an dieser Stelle erhalten. Die Kosten für die Aufrüstung der Ampel betrugen etwa 20.000 Euro. „Die vorgesehene Maßnahme, ein gesichertes Linksabbiegen mit Diagonalpfeil einzurichten, ist sicher ein erster Ansatz“, meinte Sailer im vergangenen Jahr.

Landrat Martin Sailer will einen Kreisverkehr bei Horgau

Bereits damals wollte er an der gefährlichen Kreuzung aber lieber einen Kreisverkehr bauen. Die Kreuzung hebe sich durch ihre Unfallzahlen deutlich von vergleichbaren Stellen ab, schrieb er damals ans Bauamt. Bauliche Maßnahmen seien unumgänglich, um noch schlimmere Unfälle in der Zukunft zu vermeiden.

Mit der Bilanz der Ampelaufrüstung ist er nicht zufrieden: „Aus unserer Sicht muss man den Ansatz, die Situation über die Ampelschaltung zu verbessern, als unbefriedigend ansehen“, sagt er. Deshalb wolle er bereits für 2021 die Mittel zum Ausbau eines Kreisverkehrs einplanen. Ein solcher sei auch sicherer als eine Ampel: Sailer sprach in der Vergangenheit von 32 potenziellen Unfallpunkten bei einer Ampelkreuzung. Bei einem Kreisverkehr seien es nur acht.