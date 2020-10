vor 17 Min.

Straße in Zusmarshausen wegen Bauarbeiten an Stromtankstelle gesperrt

Die Straße zwischen Kreisverkehren an der Anschlussstelle Zusmarshausen der A8 und dem Sortimo-Kreisel ist ab Montag gesperrt.

Die Straße zwischen Kreisverkehren an der Anschlussstelle Zusmarshausen der A8 und dem Sortimo-Kreisel ist ab Montag gesperrt. Grund dafür ist eine neue Ausfahrt am Sortimo-Kreisel, welche direkt zur neuen Stromtankstelle führen soll. Gesperrt ist nur in Richtung Süden.

Umleitung verläuft ab der Anschlussstelle Zusmarshausen über Staatsstraße 2510

Die Umleitung verläuft ab der Anschlussstelle Zusmarshausen über die Staatsstraße 2510, Kreisverkehr, Ulmer-Straße und weiter auf die Staatsstraße 2027. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Gesperrt ist die Strecke bis voraussichtlich Samstag, 31. Oktober. (AZ)

