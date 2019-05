vor 37 Min.

Tausende Schwalben sind in Gersthofen im Anflug

Vögel tummeln sich seit einigen Tagen in Massen am Lech. Woher die Vögel kommen und warum sie sich am Wasser besonders wohlfühlen.

Von Tobias Karrer

Wer in den letzten Tagen am Lech bei Gersthofen unterwegs war, konnte mit etwas Glück einem beeindruckenden Schauspiel beiwohnen: Unzählige Schwalben tummelten sich auf den Kiesbänken und schossen über das Wasser. Woher die Tiere kommen und warum sie sich am Wasser so wohlfühlen, erklärt Martin Trapp, der Kreisvorsitzenden des Landesbund für Vogelschutz.

Der Experte wohnt selbst zwar in der Nähe der Wertach bei Augsburg, hat das Spektakel aber auch dort beobachtet. Er erklärt: „Das Verhalten der Vögel hat viel mit dem Wetter zu tun.“ Da es aktuell eher regnerisch sei, würden die Insekten tief fliegen und die Schwalben seien somit in Bodennähe auf der Jagd. Unter den Vögeln hat Trapp die verschiedensten Tiere ausgemacht: Überwiegend seien die klassischen Rauchschwalben unterwegs, allerdings hat er auch Mehlschwalben mit weißem Bürzel und die etwas größeren Mauersegler entdeckt.

Manche Vögel ziehen noch weiter

Für die Tatsache, dass sich die Tiere an den Flüssen tummeln, hat er ebenfalls eine Erklärung: Einige Tiere seien schon wieder in der Region angekommen, andere noch immer auf der Durchreise. „Das überlappt sich heuer“, sagt Trapp. Den Vögeln, die noch weiterziehen, dienen sowohl der Lech, als auch die Wertach als „Leitstraßen“, erklärt der Experte.

Schwalben fühlen sich vor allem an naturbelassenen oder „renaturierten“ Stellen entlang eines Flusses wohl. Auch hierfür gibt es einen einfachen Grund. In sogenannten „Stillwasserzonen“ oder an Uferaufweitungen gedeihe die Insektenpopulation besonders gut, erklärt Martin Trapp. Insektenlarven könnten hier in Ruhe entwickeln, sagt er.

Für Schwalben sind die Kleinsttierchen im wahrsten Sinne ein gefundenes Fressen. Auch deshalb plädiert der Experte für wilde Flächen: „Von Renaturierung am Fluss profitieren die Insekten und somit auch die Vögel.“

