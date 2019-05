06:00 Uhr

Theaterbrettl spielt auf neuer Bühne

Mit viel Herzblut zeigt die Neusässer Gruppe beim Post SV ihr diesjähriges Stück „Gspenstermacher“. Hui und Buh erwartet die Zuschauer

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Es war wieder Theaterzeit bei den Hobbyschauspielern des Theaterbrettls Neusäß. Nach langer Suche und einem Gastspiel in einer kleinen Turnhalle in Biburg im vergangenen Jahr konnten sie ihre Fans nun endgültig in ihrer neuen Spielstätte, dem Post SV Augsburg, begrüßen. „Alles ist neu und kein Vergleich zu allen anderen Aufführungsorten zuvor“, zeigte sich Prinzipalin Claudia Hartmann-Krötz bereits im Vorfeld von dem hervorragenden Ambiente der neuen Wirkungsstätte und deren vielfältigen Möglichkeiten begeistert. Das ganze Wochenende über hat das Theaterbrettl ihr Stück viermal gezeigt.

Somit wurden die Besucher auch gleich, passend zum Titel „Gspenstermacher“, mit einer kleinen Lasershow mit viel Hui und Buh, Skeletten und huschenden Gespenstern höchst gruselig auf das zu erwartende Theaterstück vorbereitet. Umso gemütlicher zeigte sich dann das selbst gebaute Bühnenbild mit einer etwas heruntergekommenen Dorfschenke. Mit Speisen und Getränken per Selbstbedienung bot die Theatergruppe auch ihren Gästen über den Theatergenuss hinaus ein Rundumpaket an Gemütlichkeit und Geselligkeit.

Das Herzblut des Theaterbrettls ist das alte

Mag auch vieles für Stammgäste neu gewesen sein, gleich geblieben ist das Herzblut und die spürbar große Liebe der Hobbydarsteller zum Theaterspielen. Ihre spürbare Begeisterung übertrug sich somit von Anfang an auf die Zuschauer, die zu ihrer Freude, dass ein oder andere Mal vor deftigen Anspielungen auch nicht gefeit waren. Es wurde gar eine „tote“ Maus ins Publikum geworfen.

Doch gerade das war es, was den Funken überspringen und einen amüsanten Abend erleben ließ. Die Geschichte der beiden Brüder Schippe (Thomas Löffler) und Schaufe (Lorenz Dieminger), ihres Zeichens Totengräber im Moortaler Moos, ist dann auch höchst skurril, ja makaber. Abgesehen von Knecht Leo werden sie von den Einwohnern eher gemieden. Auch im heruntergekommenen Gasthof der resoluten Moorwirtin Rosa Moderer (Claudia Hartmann-Krötz) sind sie nicht gern gesehen, denn sie haben kein Geld und schnorren sich durch.

Große Aufregung bei den Friedhofsgräbern

Große Aufregung kommt bei ihnen schließlich auf, als sie erfahren, dass ihr Festgehalt gestrichen wird, stattdessen sollen sie eine geringe Prämie pro Begräbnis bekommen. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel also. Da können schon seltsame Gedanken aufkommen, wie man sein Salär aufstocken könnte.

Ein düsterer Fluch der Dorfverrückten Philomena (Claudia Richter) und eine Flasche mit Gift tun letztendlich ihr Übriges dazu. Über den Tod hinaus tragen die Mooswirtin und die wohlhabenden Witwe Vevi Veichtl (Monika Heigl) ihren Zwist aus, die beide ein Auge auf den Dorfschuster Jackl (Hubert Hermann) geworfen haben und geistern fröhlich durch das Geschehen.

Ohne die Liebe ist aber auch ein noch so wildes Gespensterstück nicht vollkommen, und so kommen die kesse Lena (Bianca Richter) und der schüchterne Knecht Leo (Stefan Panknin) letztendlich nach vielen Verwirrungen und Missverständnissen und einem höchst romantischen Heiratsantrag zusammen. Ende gut, alles gut – auch die unruhigen Geister Rosa und Vevi finden letztlich ihre Ruhe. Auch für die beiden Graberer löst sich alles in Wohlgefallen auf.

Eine gute Besetzung für die Moos-Wirtin

Insbesondere Claudia Hartmann-Krötz in der Rolle der resoluten Mooswirtin schien der Part direkt auf den Leib geschrieben, und Monika Heigl als die Veichtlerin war eine ebenbürtige Partnerin für sie. Claudia Richter, die als Dorfverrückte so manch düstere Vorhersagen machte und stets Unheil witterte, beeindruckte mit einem sensiblen Spiel. Insgesamt geht an alle Schauspieler ein Bravo für ein höchst homogenes Spiel, das Laune machte.

