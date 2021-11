Thierhaupten

Nachruf: Bis zuletzt zog es Prälat Konrad Hölzl nach Thierhaupten

Prälat Konrad Hölzl (Bildmitte) war ein hoher Würdenträger der Katholischen Kirche. Am 10. November ist er in seiner Wahlheimat Lindau verstorben. Das Bild zeigt ihn bei den Feierlichkeiten zu seinem 50. Priesterjubiläum in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Thierhaupten im Jahr 2017.

Plus Vor 55 Jahren wurde Konrad Hölzl in Thierhaupten zum Priester geweiht. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Was den hohen geistlichen Würdenträger mit seiner Heimat verband.

Von Claus Braun

Am 10. November ist Prälat Konrad Hölzl in seiner Wahlheimat Lindau überraschend verstorben. Der hohe Geistliche hat seit seiner Primiz am 30. Juli 1967 in seinem Heimatort Thierhaupten ein reiches geistliches Leben verbringen können.

