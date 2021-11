Thierhaupten soll jetzt doch eine Kneippanlage bekommen

Plus Corona bremste die Pläne für ein Kneippbecken in Thierhaupten zunächst aus. Jetzt läuft die Sache wieder und das hat einen ganz speziellen Grund.

Mögliche Standorte waren bereits besichtigt, die Pläne angefertigt. Dann bewog die Pandemie den Thierhauptener Marktgemeinderat dazu, das Anlegen einer Kneippanlage erst einmal wieder hintanzustellen. Nun hat sich das Blatt gewendet: Jakob Berger ist nicht nur Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands, sondern auch Kneipparzt und hat das Gremium auf eine mögliche Förderung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang könnten 18.000 Euro für das Projekt fließen.