Thierhaupten feiert: Sechs Tage und tausende Blüten

Am Dienstag startet dank der Unterstützung von 500 Helfern die 53. Festwoche in Thierhaupten. Zu den Neuheiten zählt heuer nicht nur ein Freifallturm.

Von Claus Braun

Endlich kann es losgehen mit der Festwoche in Thierhaupten. Die freiwillige Feuerwehr lässt es in diesem Rahmen ordentlich „krachen“ und feiert ihren 145. Vereinsgeburtstag. Die Wehr um ihren Festleiter und Vorsitzenden Gabriel Roth als Ausrichter will ein guter Gastgeber sein. Über ein Jahr dauerten die Vorbereitungen des 14-köpfigen Festausschusses, damit die 53. Auflage der Festwoche eine gewohnt „runde Sache“ wird. Folgendes Programm ist an den sechs Festtagen geplant:

Dienstag, 13. August: Ab 18 Uhr findet am Marktplatz ein Standkonzert statt. Dort spielen die Original D’ Lechtaler Musikanten auf, und es gibt Freibier. Gegen 19 Uhr sticht Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger das erste Fass im Festzelt an. Zum „Tag der Vereine“ spielt die Festzeltkapelle des Musikvereins Thierhaupten, die Original D’ Lechtaler Musikanten, auf.

