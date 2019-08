vor 37 Min.

Trickbetrüger und dubiose Hofreiniger sind wieder aktiv

In Neusäß stielt ein Mann einer 81-jährigen Frau die Geldbörse mit 300 Euro. Der Polizei liegt jedoch eine relativ genaue Täterbeschreibung vor.

Von Matthias Schalla

Auf einen Trickbetrüger ist eine 81-Jährige in Neusäß hereingefallen. Die Seniorin wollte von einem Parkplatz an der Daimlerstraße auf Höhe der Hausnummer 4 gerade aus ihrem Auto aussteigen, als sie ein Mann ansprach. Der Täter ließ sich laut Polizei von der Frau Geld wechseln. Nach dem Einkauf tauchte der Unbekannte plötzlich wieder am Fahrzeug der 81-Jährigen auf. Er gab vor, ihr das Wechselgeld wieder zurückgeben zu wollen.

Die Frau drehte sich um, um ihren Geldbeutel vom Rücksitz zu nehmen, der aber plötzlich verschwunden war. Der Täter nutzte die Verwirrung und entkam mit der Börse samt 300 Euro. Die Tat ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Der Täter soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein, ca. 35 Jahre alt und eine athletische und kräftige Statur haben. Zeugen, die den auffälligen Mann gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden.

Dinkelscherben: Polizei warnt vor dubiosen Hofreinigern

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Mittwoch versucht, in der Zusamstraße Hausbesitzern eine überteuerte Hofreinigung anzudrehen. Die Betrüger waren laut Polizei um 14 Uhr mit einem weißen Kastenwagen unterwegs und wollten für ihre Tätigkeit eine Entlohnung in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei in Zusmarshausen hat die Ermittlungen wegen Verdacht des Betruges aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08291/1890-0 um Hinweise. Bei weiterem Auftreten von dubiosen Hofreinigern rät die Polizei zur Vorsicht.

