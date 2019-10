vor 20 Min.

Unbekannter macht sich nach Unfall aus dem Staub

Wieder sucht die Polizei einen unbekannten Unfallverursacher. Diesmal in Diedorf.

Unfallflucht in Diedorf: Im Zeitraum vom Freitag 25. Oktober, 16 Uhr bis Samstag 26. Oktober, 13 Uhr, wurde in Diedorf ein Auto beschädigt. Der 51-jährige Fahrzeughalter parkte seinen Auto in der Wellenburger Straße, kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Polizei gegen die vordere linke Seite des Wagens und beschädigte dabei den Kotflügel und die Felge. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)

