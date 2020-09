11:05 Uhr

Unbekannter zerkratzt geparkten Audi in Welden

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Autokratzer in Welden. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Ein in der Klostergasse in Welden geparkter Audi ist in der Zeit von Montag bis Dienstag von einem noch unbekannten Täter zerkratzt worden. Laut Polizei ist der Wagen an der hinteren, rechten Türe beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 entgegen. (kinp)

