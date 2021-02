vor 53 Min.

Unfall in Gersthofen: Autofahrer bremst zu spät

Als eine Frau mit ihrem Auto bremst, um auf den Parkplatz abzubiegen, fährt ein anderer Wagen auf.

Von Gunter Oley

Bei einem Auffahrunfall in der Ziegeleistraße in Gersthofen sind am Mittwoch zwei Autos beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wollte kurz nach 9 Uhr eine 49-Jährige mit ihrem Auto von der Ziegeleistraße nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dass sie abbremste, bemerkte ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer zu spät.

4000 Euro Schaden bei Unfall in Gersthofen

Der Mann prallte mit seinem Wagen ins Heck des abbremsenden Autos. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Themen folgen