vor 2 Min.

Unfallfahrer flieht in Neusäß

In Neusäß machte sich ein unbekannter Fahrer nach einem Unfall aus dem Staub. Nun werden Zeugen gesucht.

Am Samstag im Zeitraum zwischen 13.10 und 14.10 Uhr, stieß laut Polizei in der Giselherstraße in Neusäß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen geparkten VW Golf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)

