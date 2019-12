vor 23 Min.

Vatikan-Experte zur Zukunft der Kirche

Andreas Englisch spricht in Diedorf über Hintergründe

Mit dem Journalisten Andreas Englisch kommt am Mittwoch, 15. Januar, ein gefragter deutscher Vatikan-Experte um 19 Uhr in den Pfarrsaal der katholischen Pfarrei Herz Mariä in Diedorf.

Andreas Englisch zeichnet aufgrund seines Hintergrundwissens ein sensibles Porträt von Papst Franziskus, seiner Herkunft und seinen Fähigkeiten. Englisch gibt auch einen Ausblick darauf, ob und wie es dem Papst gelingen wird, die derzeit schwierigen Aufgaben zu bewältigen.

Die Eintrittskarten zu zehn Euro können im Vorverkauf in der Gemeindebücherei, der Buchecke Diedorf, im Pfarrbüro und bei der VR-Bank Lech-Zusam in Diedorf erworben werden. Karten gibt es auch an der Abendkasse oder am Sonntag, 15. Dezember, nach den Gottesdiensten um 10 Uhr und 17 Uhr. (AL)

Themen folgen