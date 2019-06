vor 17 Min.

Viel Programm beim Feuerwehrfest in Auerbach

Die Wehr im Horgauer Ortsteil gibt es seit 125 Jahren. Das wird am Wochenende kräftig gefeiert. Das ist beim Fest geboten.

Zwei Jahre Planung, seit einer Woche Arbeitseinsatz rund um die Uhr – das 125-jährige Gründungsfest soll ein Höhepunkt in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach werden. Das haben sich die Verantwortlichen um Vorsitzenden Karl Schmid und Kommandant Stefan Reitmayer fest vorgenommen. Damit möglichst viele Gäste an diesem Pfingstwochenende, Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, nach Auerbach kommen, wurde in den letzten Monaten kräftig die Werbetrommel gerührt. Dies fiel auf fruchtbaren Boden, denn es haben sich weit über 100 Gruppen und Vereine angemeldet, die mit dem Jubelverein im großen Festzelt feiern wollen.

So haben sämtliche Organisationen und Vereine aus dem Rothtal ihr Kommen zugesagt, aber auch viele Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, an der Spitze der Patenverein aus Zusmarshausen. Doch auch aus der Ferne haben sich zahlreiche Gäste angesagt, wie die Freiwillige Feuerwehr aus dem Stuttgarter Stadtteil Riedenburg. Mit dieser Feuerwehr verbindet die Auerbacher Wehr eine langjährige Freundschaft, die beim deutschen Feuerwehrtag im Jahre 2000 in Augsburg entstanden ist.

Rothtaler Musikanten geben am Freitag den Ton an

Beginnen werden die dreitägigen Festlichkeiten am morgigen Freitagabend. Am Dorfplatz mit dem Kreuz vor dem Feuerwehrhaus wird in einer Feierstunde um 18 Uhr der verstorbenen und gefallenen Feuerwehrkameraden gedacht. Anschließend setzt sich gegen 19 Uhr der Festzug aller anwesenden Vereine in Bewegung zum Marsch in das Festzelt am nördlichen Ortsrand von Auerbach. Den musikalischen Ton werden dabei die Rothtaler Musikanten angeben, die auch am Abend im Zelt spielen werden. Begrüßt werden die Gäste im Zelt vom Schirmherrn Johann Kohler und von 16 Festdamen, die alle bei der Feuerwehr Auerbach aktiven Dienst leisten und dort ihre „Frau“ stehen.

Samstag steht im Zeichen der Familie

Ganz im Zeichen der Familie steht der Samstagnachmittag, 8. Juni, von 14 bis gegen 17 Uhr. Es gibt Schminken, Basteln und Spiele sowie reduzierte Preise an den Fahrgeschäften für Kinder. Außerdem gibt es eine Schauübung mit den Wehren aus Zusmarshausen und Horgau sowie eine Ausstellung der Oldtimerfreunde aus Horgau in der Nähe des Festplatzes. Zünftig geht es dann am Abend im Festzelt zu. Die Jubelwehr lädt zur Dirndl-und-Lederhosen-Party mit der Allgäuer Spitzenband Waidigel ab 20 Uhr ein.

Am Sonntag findet der große Umzug statt

Höhepunkt der Festtage wird der Pfingstsonntag sein. Nach einem Weißwurstfrühstück ab 8 Uhr findet um 9.30 Uhr der Festgottesdienst mit Pfarrer Karlheinz Reichhart im Zelt statt. Hier wird auch die im Jahre 1958 geweihte und jetzt renovierte Vereinsfahne mit den Erinnerungsbändern gesegnet. Der Gottesdienst wird von den Rothtaler Musikanten begleitet, die anschließend zum Mittagstisch von der Marktkapelle aus Zusmarshausen abgelöst werden. Beim Festumzug, der um 13.30 Uhr beginnt, beteiligen sich über 80 Gruppen, darunter acht Festwagen und sieben Musikkapellen. Warum nicht alle der über 100 gemeldeten Gruppierungen beim Festzug am Sonntag dabei sind, hat einen Grund – über 20 Vereine statteten bereits am Freitag und Samstag ihren Besuch in Auerbach ab, da sie am Sonntag beim Feuerwehrfest in Gersthofen dabei sind. Ausklingen werden dann die Festtage am Sonntagabend bei einem Stimmungsabend mit den Ziemetshauser Musikanten. Wegen des Festzuges, der vom Plattenberg über Wiegenfeld, Streitheimer Straße, Ulmer Straße und Auerstraße wieder ins Festzelt führt, ist von 13 bis 16 Uhr am Pfingstsonntag die Kreisstraße A33 und die Staatsstraße 2510 im Ortsbereich von Auerbach komplett gesperrt. (koh)

