vor 48 Min.

Waldstraße: Gegner des Ausbaus gesprächsbereit

Initiative müsse vom Bürgermeister ausgehen. Thema am 27. Juni im Ausschuss

Im Streit um den geplanten Ausbau der Waldstraße mit Wendehammer in Westheim zeigen sich die Gegner, zusammengeschlossen in der Interessensgemeinschaft Waldstraße (IG), gesprächsbereit. In einer Presseerklärung gehen sie auf den Vorschlag des CSU-Stadtrats, Waldstraßen-Bewohners und Ausbaubefürworters Axel Salzmann ein, am Runden Tisch eine einvernehmliche Lösung zu suchen (wir berichteten). Die IG sei „gerne an konstruktiven Gesprächen interessiert, jedoch muss diese Initiative vom Bürgermeister der Stadt Neusäß ausgehen“.

Es sei aber merkwürdig, dass ausgerechnet Salzmann, der den Ausbau vehement forciert, sich nun als Mediator darstelle, so die IG. Seit seinem Zuzug in die Waldstraße mache er mit juristischen Klagen und Briefen den Nachbarn das Leben schwer. Es sei richtig, dass es ein Treffen zur Waldstraße im Rathaus gab, aber „zu keiner Zeit wurden die Argumente von uns Anwohnern berücksichtigt“, so die Interessensgemeinschaft. Der Aspekt eines naturnahen Ausbaus ohne Eingriff in den Kobelwald wurde nicht ernst genommen.

Den Vorschlag eines Runden Tisches seines CSU-Parteikollegen Salzmann nannte Bürgermeister Richard Greiner im Gespräch mit unserer Zeitung jedoch in der aktuellen Situation „nicht hilfreich“. Man befinde sich derzeit ja mitten im laufenden Planungsverfahren und in der Abwägung aller Argumente. Ein Runder Tisch mache deshalb derzeit wenig Sinn, Greiner schließt es aber für später nicht aus.

Inzwischen hatten alle beteiligten Behörden und Anwohner Gelegenheit, zu den beiden Planungsvarianten zum Ausbau der Waldstraße Stellung zu nehmen. Die Frist lief vor Kurzem aus.

Diese Stellungnahmen und Argumente werden aller Voraussicht nach in der nächsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 27. Juni, behandelt. (AL, dav)

