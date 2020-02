vor 55 Min.

Was wird aus der kleinen Familie im Container in Emersacker?

Plus Eine neue Wohnung haben die Alleinerziehende 50-Jährige aus Emersacker und ihr kleiner Sohn noch immer nicht. Die Situation ist undurchsichtig.

Von Philipp Kinne

Das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter aus Emersacker hat viele Menschen erschüttert. Die 50-Jährige lebte monatelang mit ihrem siebenjährigen Sohn in einem Container am Ortsrand. Die Zelte mit Spielzeug rund um den Container sind inzwischen jedoch verschwunden. Drei Mülltonnen stehen noch neben der Notunterkunft im Neubaugebiet in Emersacker. Ob Franziska Schuster (Name geändert) mit ihrem siebenjährigen Sohn noch immer dort wohnt, ist unklar. Nachbarn sagen, man habe sie zuletzt im Dezember gesehen.

Gegenüber unserer Zeitung behauptet die 50-Jährige, sie und ihr Sohn leben im Ausland. Mit dem Leben im Container habe Schuster abgeschlossen. Laut Bürgermeister Michael Müller ist die kleine Familie offiziell allerdings noch immer in Emersacker gemeldet. Jugendamtsleiter Hannes Neumeier erklärt auf Nachfrage, dass der Siebenjährige aktuell in Emersacker zur Schule geht. Seit Jahren beschäftige sich das Jugendamt mit der Familie. Auch derzeit stehe man in Kontakt. Die Situation ist undurchsichtig. Aufgestellt wurde den Container vor mittlerweile rund neun Monaten. Bild: Christoph Lotter Viele Menschen wollten der kleinen Familie aus Emersacker helfen Nachdem die Geschichte der von Obdachlosigkeit bedrohten Frau öffentlich geworden war, meldeten sich viele Menschen, die helfen wollen. Sie können nicht verstehen, weshalb die kleine Familie in einem Container leben muss. Auch mehrere Wohnungen wurden Schuster angeboten. Letztlich wurde daraus aber nichts. Zuletzt lebte die kleine Familie im Hotel. Ein anonymer Spender zahlte vier Wochen lang ein Zimmer. Wie geht es für die kleine Familie jetzt weiter? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Mir sind die Hände gebunden“, sagt Bürgermeister Müller. Wird ein Bürger obdachlos, muss sich die Gemeinde kümmern. Das sei auch geschehen, sagt Müller. Die Kommune habe sich in den vergangenen Monaten immer wieder bemüht, eine feste Wohnung für Franziska Schuster und ihren kleinen Sohn zu finden. Zuletzt besichtigten Verwaltungsmitarbeiter zusammen mit Schuster zwei Wohnungen, doch auch daraus wurde nichts. Weiterhin stehe die Gemeinde in engem Kontakt mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises. Schuster verhalte sich allerdings „nicht kooperativ“, sagt Bürgermeister Müller. Mehrere Angebote für Wohnungen und Jobs habe die Frau bereits abgelehnt. Von außen ist nicht ersichtlich, ob die Notunterkunft noch bewohnt ist. Bild: Christoph Lotter Bürgermeister: „Mir sind die Hände gebunden“ Weshalb Franziska Schuster ihre Wohnung verloren hat, erzählt sie nicht im Detail. Zwei Mal war sie verheiratet, elf Kinder habe sie zur Welt gebracht. Momentan lebt nur das jüngste Kind bei der Mutter. Seit nunmehr neun Monaten steht in dem Neubaugebiet in Emersacker der Container. Weil sich die Mutter über Schimmel im Container beschwerte, wollte die Gemeinde zuletzt im Dezember dort nach dem Rechten sehen. „Wir wurden aber nicht reingelassen“, sagt Bürgermeister Müller. Wo sich die Frau und ihr Sohn derzeit tatsächlich aufhalten, wisse er nicht. Spätestens im April müssen Franziska Schuster und ihr Sohn aus dem Container. Solange duldet der Grundstücksbesitzer die Notunterkunft noch. Früher oder später werden aus den Zelten und dem Container wohl drei neue Einfamilienhäuser. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Der Container in Emersacker ist keine Lösung



Mehr Hintergründe lesen Sie hier: Familie lebt im Container: Wohin mit Obdachlosen auf dem Land?



