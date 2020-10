vor 31 Min.

Wehrübergang Ellgau gesperrt: Kran hebt Dammtafeln aus dem Lech

Plus Die Modernisierung des Wasserkraftwerks am Lech in Ellgau ist fast beendet. Vor dem Abschluss der Arbeiten muss am Montag der Wehrübergang gesperrt werden.

Von Gunter Oley

Der Wehrübergang über den Lech am Wasserkraftwerk in Ellgau wird am Montag gesperrt. Mit einem Kran werden Dammtafeln aus dem Fluss gehoben. Diese waren eingebaut worden, damit auch die zweite Turbine des Kraftwerks erneuert werden kann.

Seit zwei Jahren modernisiert die LEW Wasserkraft GmbH das Kraftwerk in Ellgau. An den beiden Turbinen und den Generatoren wurde eine umfassende Revision durchgeführt. Die Schaltanlage wurde erneuert und eine automatisierte Kraftwerkssteuerung eingebaut. Nach Angaben des Unternehmens ist die Anlage damit nun wieder auf dem neuesten Stand der Technik.

Raum um die Turbinen musste abgedichtet werden

Nachdem die Arbeiten an der ersten Turbine im Sommer 2019 abgeschlossen waren, begann im September 2019 die Revision der zweiten Turbine. Dazu wurden zunächst von Berufstauchern sogenannte Dammtafeln eingebaut. Danach konnte der Raum um die Turbine abgedichtet und trockengelegt werden. Anschließend begannen die Wartungsarbeiten an Turbine und Generator, die jetzt abgeschlossen wurden.

Damit das Wasser wieder die Turbine antreiben kann, werden nun am Montag, 12. Oktober, die Dammtafeln mit einem Kran aus dem Fluss gehoben, im Anschluss wird die Turbine wieder in Betrieb genommen. Aus Gründen der Sicherheit wird deshalb der Wehrübergang an diesem Tag gesperrt. Fußgänger und Radfahrer, die normalerweise an dieser Stelle den Lech überqueren, müssen einen Umweg zum Übergang an der Staatsstraße 2045 zwischen Thierhaupten und Waltershofen machen.

Zentralwarte in Gersthofen steuert die Kraftwerke

Vier leistungsstarke Wasserkraftwerke vor der Mündung des Lechs in die Donau gehören der Rhein-Main-Donau GmbH (RMD), betrieben werden sie von der LEW Wasserkraft GmbH. Die Anlage in Ellgau ist das letzte dieser vier Kraftwerke, das nun eine umfassende Modernisierung erhielt. Die Wasserkraftwerke Ellgau, Oberpeiching, Rain und Feldheim gewinnen jährlich etwa 220 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, damit können mehr als 80.000 Haushalte versorgt werden. Die Überwachung und Steuerung der Kraftwerke erfolgt von der Zentralwarte in Gersthofen aus.

