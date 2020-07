vor 24 Min.

Wertstoffhof kehrt zu üblicher Öffnung zurück

Probebohrungen für Brunnen verlaufen positiv. Wie die Steuereinnahmen liegen

Ärger am Wertstoffhof – das gibt es im gesamten Landkreis seit Einführung der Zugangsbeschränkungen durch das Coronavirus immer wieder. In Diedorf will man nun mit der Öffnung am Donnerstag, 2. Juli, wieder zum Normalbetrieb übergehen. Das hat Bürgermeister Peter Högg jetzt bei der Gemeinderatssitzung angekündigt.

In den vergangenen Wochen, so Högg, hatte der Ordnungsdienst ACO die Zugangsbeschränkungen kontrolliert. Zeitweise gab es Wartezeiten. In den vergangenen Tagen seien aber die erweiterten Öffnungszeiten kaum noch genutzt worden. Ab sofort gelten am Wertstoffhof die üblichen Öffnungszeiten, der Ordnungsdienst kommt nicht mehr.

Die Gemeinde Diedorf hat jetzt zwei Jugendbeauftragte aus dem Gemeinderat: Sören Dressler (Bürgerunion), ehemaliger FCA-Kapitän und Fußballtrainer sowie der jüngste Gemeinderat Michael Kruis (WfD).

Positiv verlaufen die bisherigen Probebohrungen im Wald in der Nähe des Dammbauwerks Lettenbach I, wo ein neuer Brunnen für die Versorgung der Marktgemeinde entstehen könnte, so Bürgermeister Peter Högg. Zudem sind nun die technischen Voraussetzungen geschaffen, um über die Druckerhöhungsanlage mehr Trinkwasser von den Stadtwerken Augsburg zu beziehen. Beide Maßnahmen sind Voraussetzung, um den maroden Brunnen in Anhausen vom Netz nehmen und eventuell sanieren zu können.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Thomas Wetzel ( CSU) teilte der Bürgermeister mit, dass am Spielgerät im Bürgerpark auf dem Spielplatz Balken so morsch seien, dass sie ausgetauscht werden müssen. Deshalb ist das Gerät wohl noch etwa zwei Wochen abgesperrt. Wetzel schlug vor, in Zukunft Eltern über die Gründe besser zu informieren, etwa durch einen entsprechenden Hinweis vor Ort.

Die Altpapiercontainer vor der Sporthalle in Biburg, die auch viel Müll mit sich zogen, sollen inzwischen abgebaut sein, so Bürgermeister Peter Högg. Man habe der Firma das so mitgeteilt. „Ich hoffe, dass auch in Biburg in Zukunft wieder ein Verein das Altpapier sammelt“, so Bürgermeister Högg.

Sorgen um die Verschuldung und die Einnahmensituation, verstärkt durch die Corona-Krise, machen sich die Gemeinderäte Frank Wasser (Bürgerunion) und Horst Heinrich (CSU). Letzterer befürchtet, dass Diedorf in die Riege der am meisten verschuldeten Kommunen Bayerns abgleiten könnte. Nun müsse man Gegenmaßnahmen besprechen. Dazu sei der richtige Zeitpunkt auf der Klausurtagung im September, so Bürgermeister Peter Högg. Kämmerer Herbert May versuchte, die Dringlichkeit einer solchen Besprechung zu entkräften. Bislang sei die Einnahmensituation so, wie im Haushalt 2020 geplant. (jah)

Themen folgen