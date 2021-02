vor 17 Min.

Wie Zusmarshauser Schüler sicher über die Wertinger Straße kommen

Fußgängerampeln sollten an der Wertinger Straße in Zusmarshausen für mehr Sicherheit sorgen.

Plus Die Zusmarshauser wünschen sich eine Ampel oder einen Zebrastreifen bei den Supermärkten in der Wertinger Straße.

Von Katja Röderer

Die Wertinger Straße ist nicht nur ein befahrenes Ein- und Ausfallstor der Marktgemeinde Zusmarshausen. Viele Menschen nutzen den Weg, um in den Supermärkten am Ortseingang einzukaufen. Eine Querungshilfe macht es den Schülern in Stoßzeiten etwas leichter, unfallfrei über die Straße zu kommen. Denn auch sie sind hier tagtäglich unterwegs, um sich rund um die Supermärkte mit Pausensnacks und Co. einzudecken. Ist die Verkehrsinsel allein sicher genug für die Kids?

Nein, haben die Zusmarshauser bei ihrer Bürgerversammlung beschlossen. Damit gaben sie Karl Sendlinger recht, der in der Bürgerversammlung einen Antrag gestellt hatte, an dieser Stelle der Staatsstraße einen Zebrastreifen oder eine Ampel zu installieren. 50 Bürger hatten ihm damals zugestimmt.

Zusmarshauser Rat lässt Entscheidung an der Wertinger Straße offen

Es geht ihnen nicht allein um die Schüler. Auch ältere Personen, Gehbehinderte und Radfahrer würden versuchen, dort die Straße zu queren, erklärte Karl Sendlinger. Er habe schon öfter gesehen, dass manche Fußgänger nach längerem Warten einfach loslaufen, weil sie ungeduldig auf die Überquerung warten müssen.

Das Anliegen wird nun ans Landratsamt weitergeleitet, nachdem es sich um eine Staatsstraße handelt. Christian Weldishofer ( CSU) wollte lieber eine Ampel als einen Zebrastreifen. Philipp Meitinger (FWV) sagte: "Ich sehe es genau andersrum." Er stimmte letztendlich auch gegen eine Veränderung an dieser Stelle der Wertinger Straße. Die übrigen Vertreter des Marktgemeinderats ließen die Entscheidung über Ampel und Zebrastreifen offen und gaben das Anliegen an das Landratsamt weiter.

Auch die zweite Verkehrsinsel soll überprüft werden

Jürgen Winkler (CSU) schlug vor, auch gleich die andere Querungshilfe bei den Bushaltestellen etwas weiter ortseinwärts prüfen zu lassen. Auch hier wäre ein Zebrastreifen oder eine Ampel vorstellbar, fand er. Rollstuhlfahrer würden den Weg nehmen, weil sie nur von dort aus in die Supermärkte kämen. Auch diese Querung soll das Landratsamt nun überprüfen, wie der Marktgemeinderat mit vier Gegenstimmen entschied.

